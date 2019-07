Les Young Boys Berne ont dévoilé ce vendredi leur nouvelle tenue pour la saison 2019-2020.

Découvrez le nouveau maillot de Christopher Martins

Après le bleu de l'ESTAC, Christopher Martins se met au jaune et noir, les traditionnelles couleurs du club. Le Français Guillaume Hoarau a présenté le maillot pour la nouvelle saison dans une vidéo diffusé sur le site du club où on peut découvrir également la seconde tenue. Le champion de Suisse débutera le nouveau championnat le dimanche 21 juillet par la réception du Servette Genève à 16h.



Le club de la capitale suisse connaît des jours difficiles. Mardi, le corps de la capitaine de son équipe dames Florijana Ismaili avait été retrouvé dans le lac de Côme. La joueuse de 24 ans avait été retrouvé à plus de 200 mètres de profondeur grâce à un robot sous-marin piloté depuis la surface du lac. «Nous sommes très choqués et profondément affectés,» avait réagi le club des Young Boys.

«Le BSC Young Boys adresse à la famille, aux proches et aux amis de Florijana Ismaili ses sincères condoléances, et souhaite à tous beaucoup de courage et de résilience dans ces moments difficiles. Nous garderons de Florijana un souvenir plein de gratitude.»