Robert Thillen est décédé à l'âge de 84 ans. En tant qu'entraîneur et responsable, il a surtout marqué les années 1980 du basket-ball luxembourgeois.

Disparition

Décès de l'ex-entraîneur national Thillen

Joe GEIMER Robert Thillen est décédé à l'âge de 84 ans. En tant qu'entraîneur et responsable, il a surtout marqué les années 1980 du basket-ball luxembourgeois.

La scène du basket-ball luxembourgeois a perdu un visage connu. Robert Thillen est décédé à l'âge de 84 ans. L'ancien joueur de l'équipe nationale de basket-ball restera surtout dans les mémoires comme entraîneur.

Robert Thillen a fêté de nombreux titres dans le domaine masculin. Il a mené les équipes du Racing, de l'Amicale et du T71 au titre de champion national à onze reprises, dont six fois de suite de 1980 à 1985. Le palmarès de Thillen compte également neuf coupes.

Né en 1938, Robert Thillen a été entraîneur national des hommes pendant deux mandats, de 1973 à 1977 et de 1984 à 1989. Il a également assumé des responsabilités au sein de la fédération nationale de basket-ball et a été membre du comité central entre 1990 et 2000.

Le Luxemburger Wort présente ses sincères condoléances aux proches de Robert Thillen.

Robert Thillen se fait célébrer en tant qu'entraîneur de la T71 en 1975. Photo: LW-Archive





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.