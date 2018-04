Gerson Rodrigues a attaqué victorieusement le Championnat de Moldavie, alors que Maxime Chanot et le New York City FC poursuivent leur bonne série. Laurent Jans et Waasland-Beveren ont mal entamé les play-offs alors que Chris Philipps et le Legia tardent à reprendre de l'altitude.

Sport 3 min.

Débuts victorieux pour Rodrigues, série en cours pour Chanot

Le point sur les Luxembourgeois à l'étranger

(CN et DH). - Ce week-end pascal était synonyme d'ouverture du championnat pour Lars Gerson, en Suède, et pour Gerson Rodrigues, en Moldavie. L'IFK Norrköpping recevait le promu Brommapojkarna ce lundi et l'ancien joueur de Sundsvall n'a pas été titularisé dans la défense à trois de Jens Gustafsson, son coach, et a dû suivre depuis le banc la victoire des siens sur le score de 2-1. Norköpping jouera à Örebro samedi.



Rodrigues, de son côté, a disputé samedi les 64 premières minutes de la rencontre qui opposait le Sheriff Tiraspol au FC Petrocub Hancesti. Il est sorti au score de 1-0 et sa nouvelle formation a pris les commandes du championnat à la faveur d'un succès 3-0. Il sera en lice samedi contre Speranta Nisporeni.



Vincent Thill était au repos ce week-end alors que Vahid Selimovic était aligné en défense centrale, à Strasbourg, où le FC Metz, toujours dernier de Ligue 1, a fait match nul 2-2. Stupidement expulsé pour avoir provoqué Bahoken, il a quitté ses partenaires à la 77e minute alors que les Grenats menaient 2-1.



Du côté de la Belgique, Laurent Jans et Waasland-Beveren ont mal débuté les play-offs II. Un périlleux déplacement à Courtrai attendait des Waaslandiens finalement battus 1-4 pour ce premier match du groupe A. Jans a joué tout le match. Pas d'Aurélien Joachim ni de Tim Hall dans l'équipe du Lierse qui va tenter d'oublier ses problèmes extra-sportifs dans le même groupe que Waasland-Beveren. Les Lierrois se sont inclinés 0-3 à Mouscron.



En Division 1 Amateurs, Virton s'est incliné 0-1 contre Dender dans un match de mise à jour. Lucas Prudhomme a disputé la dernière demi-heure. Les Gaumais sont distancés de trois points par leur adversaire du jour au classement général.

Samedi toujours, Chris Philipps a retrouvé sa place dans l'entrejeu du Legia, mais cela n'a pas suffi au club de Varsovie pour inverser la tendance négative. Le nouveau club de l'international luxembourgeois s'est incliné 0-1 à Arka Gdynia, à l'occasion de la 29e journée du Championnat de Pologne. Le Legia accueilleira samedi un mal-classé, Pogón Stettin.

En Major League Soccer (MLS), le FC New York City de Patrick Vieira s'est imposé 2-1 à San Jose. Maxime Chanot a joué tout le match en défense centrale. Le club new-yorkais est toujours invaincu depuis le début de l'année et a signé sa quatrième victoire en cinq matches. Face aux Earthquakes, Tinnerholm et Moralez ont inscrit les deux buts des visiteurs alors que Quintana avait ouvert le score en début de match pour la franchise de l'Ouest.



En Ligue régionale allemande, Aldin Skenderovic et Elversberg ont fait match nul (0-0) face à la deuxième équipe de Fribourg dans le cadre de la 30e journée. Il a joué tout le match. Mannheim a créé la sensation en s'imposant 1-0 chez le leader Sarrebruck. Maurice Deville a joué le dernier quart d'heure. Sommer a inscrit le but du match à la 53e. Au classement, le Waldhof est troisième avec 57 points, soit trois de moins qu'Offenbach mais avec un match de moins aussi. Elversberg est cinquième avec 46 points.



En Oberliga, ce lundi, Florian Bohnert et Schalke 04 II recevaient FC Kaan-Marienborn hier. Les U23 de Gelsenkirchen ont gagné 2-0, mais le Luxembourgeois n'est pas entré en jeu.