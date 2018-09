Le sélectionneur Luis Enrique a réussi ses débuts avec l'Espagne, en obtenant un succès de prestige à Wembley contre l'Angleterre (2-1), samedi lors de la 1re journée de la Ligue des nations marquée aussi par un carton de la Suisse face à l'Islande (6-0).

Débuts réussis pour Luis Enrique, carton de la Suisse

Le sélectionneur Luis Enrique a réussi ses débuts avec l'Espagne, en obtenant un succès de prestige à Wembley contre l'Angleterre (2-1), samedi lors de la 1re journée de la Ligue des nations marquée aussi par un carton de la Suisse face à l'Islande (6-0).

(AFP) - Après son élimination humiliante en huitièmes de finale du Mondial russe, par la Russie, la Roja a retrouvé des couleurs. Son nouvel entraîneur a procédé à un traitement de choc et s'est passé de plusieurs mondialistes. Saul Niguez (13e) et Rodrigo Moreno (32e) ont répondu à l'ouverture du score par Marcus Rashford (11e). De quoi s'offrir un nouvel élan avant de recevoir mardi la Croatie, finaliste du Mondial, pour un second gros test de suite.



La Suisse a elle réussi une "roue de vélo": 6-0, le score d'un set parfait de tennis, face à l'Islande, avec notamment des buts de Xherdan Shaqiri, sur coup franc, et de Haris Seferovic. La démonstration de la "Nati", invaincue chez elle depuis mai 2016, soit 11 matches consécutifs, demandera confirmation contre la Belgique, le 12 octobre, dans un duel qui promet de faire des étincelles. Le nouveau sélectionneur des Vikings, Erik Hamren, a dû composer sans son capitaine Aron Gunnarsson, blessé. Il débute par une tempête: son équipe n'a gagné qu'un seul de ses neuf matches en 2018.



Ligue A

Groupe 2 Suisse - Islande 6-0



Groupe 4 Angleterre - Espagne 1-2

Ligue B

Groupe 3 Irlande du nord - Bosnie-Herzégovine 1-2

Ligue C



Groupe 2



Finlande - Hongrie 1-0

Estonie - Grèce 0-1