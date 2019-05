Pour la première course de Porsche Mobil 1 Supercup, Dylan Pereira a dû se contenter d’une treizième place. Septième sur la grille, il est parti deux fois à la faute dans le deuxième tour et a perdu toute ambition de bien figurer sur le circuit de la Catalogne.

Sport 2 min.

Débuts ratés pour Pereira en Porsche Mobil 1 Supercup

Une treizième place à l'arrivée

Pour la première course de Porsche Mobil 1 Supercup, Dylan Pereira a dû se contenter d’une treizième place. Septième sur la grille, il est parti deux fois à la faute dans le deuxième tour et a perdu toute ambition de bien figurer sur le circuit de la Catalogne.



Par Andy Foyen

Après des qualifications moyennes, c’est en septième position que Dylan Pereira s’élançait pour l’ouverture de la Porsche Mobil 1 Supercup à Barcelone. Après un départ extrêmement disputé, il parvenait à maintenir sa position et exerçait alors une forte pression sur Tio Ellinas, auteur d’un départ très prudent. Dylan Pereira tenta alors une première attaque sur le Chypriote en retardant beaucoup son freinage dans la ligne droite des stands. Trop même. Il était forcé de quitter les limites de la piste et perdait quelques places dans l’aventure.

Reparti le couteau entre les dents, il tentait une attaque dans le virage parabolique pour récupérer la position qui était la sienne. Pour une raison encore inconnue, il perdait alors toute adhérence et partait en tête-à-queue avant de repartir aux alentours de la 25e place.

Peu avant la mi-course, Clément Mateu était fautif alors que le Luxembourgeois se trouvait juste derrière lui. Pereira parvenait de justesse à l’éviter en passant dans l’herbe. Cet incident obligeait la "safety car" à entrer en action sur le circuit de la Catalogne. Tout le peloton était alors regroupé, une chance pour Pereira qui recevait l’opportunité de récupérer plus facilement quelques positions. C’est ce qu’il est parvenu à faire en se classant finalement treizième. C’est le Français Julien Andlauer, déjà auteur de la pole position, qui s’est imposé et qui est devenu par la même occasion le premier leader du championnat de Porsche Mobil 1 Supercup.



«Je suis parti en septième position et j’ai pris un bon départ et pu ainsi conserver ma place. J’ai essayé de dépasser mon coéquipier Tio Ellinas mais, malheureusement, j’ai raté mon freinage et j’ai dû passer par le bac à graviers avant de revenir sur la piste en 13e position environ. En essayant de gagner une place, j’ai fait un tête-à-queue. Je me suis alors retrouvé dernier. J’ai tout donné pour revenir devant et c’est comme ça que je suis revenu de la dernière place à la treizièm place. Ma vitesse est bonne, maintenant, il faut que j’arrive à mieux faire», a indiqué le pilote luxembourgeois par après.