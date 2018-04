La vingtième journée a confirmé le passage à vide de Kaërjéng. Laminé par Rodange en Coupe, l'UNK s'est aussi fait surprendre 4-1 par Mertert-Wasserbillig et voit le duo Etzella - Rumelange prendre ses distances. Le Swift se met à rêver du podium et Grevenmacher du maintien.

Débandade à Kaërjéng, le Swift y croit à nouveau

Erpeldange cartonne et Mertert-Wasserbillig s'offre une fin de saison en roue libre.

Par Vincent Lommel

La vingtième journée de championnat a confirmé le passage à vide de Kaërjéng. Laminé par Rodange en Coupe de Luxembourg, l’UNK s’est aussi fait surprendre 4-1 par Mertert/Wasserbillig et voit le duo Etzella - Rumelange prendre ses distances. Le Swift se met à rêver du podium et Grevenmacher du maintien.

Cinq points de retard. Il en reste vingt-et-un à distribuer. Troisième de classe, Kaërjéng est au pied du mur. Trop inconstant depuis la reprise, il devra être intransigeant lors de la dernière ligne droite pour espérer revenir sur le duo Etzella - Rumelange. Sinon direction les barrages sauf si le Swift, quatrième à quatre longueurs, nourrissait l’idée de s’inviter sur le podium!

L’UNK est en plein doute. La faute à un revers 4-1 à domicile face à Mertert-Wasserbillig. La faute aussi aux succès de concert d’Etzella et Rumelange. Le premier s’est imposé 4-2 face à Mühlenbach grâce à des buts signés Kadrija (28e), Holtz (45e, 61e, 3-0) et enfin Kadrija (4-1, 73e). Le second a pris la mesure 2-0 de Mamer. Merci Sahin (84e) et Borbiconi (90+2) qui permettent, dans le money time, aux Bleus de réaliser une superbe opération chiffrée.



La faute enfin au Swift. Mené 0-1 puis 1-2 par Kayl-Tétange, Hesperange s’est rebellé par l’entremise de Dauphin (60e), Correia (71e), Dauphin (73e) et le remplaçant Diomande (80e, 4-2). Wiltz, ce n’est plus un scoop, n’avance plus. Belghit (14e) et Bop (15e) de Sandweiler lui ont fait mordre la poussière.



En bas du classement, Kayl-Tétange et Norden sont descendants, Mamer et Grevenmacher barragistes. Le CSG a dompté 1-0 Canach qui, dixième de classe est sur ses gardes. Les Mosellans remercient Prebreza auteur du coup franc (dévié) de la victoire à cinq minutes de la fin (1-0, 85e).

Les résultats de la 20e journée

Sandweiler - Wiltz 2-0

Norden - Erpeldange 3-5

Mamer - Rumelange 0-2

Käerjéng - Mertert-Wasserbillig 1-4

Etzella - Mühlenbach 4-2

Grevenmacher - Canach 1-0

Kayl-Tétange - Swift 2-4

Seizième journée

Mercredi à 19h30

Canach - Erpeldange

Etzella - Sandweiler

Käerjéng - Mamer

Swift - Mühlenbach

Grevenmacher - Wiltz

Kayl-Tétange - Rumelange

Mercredi à 20h

Norden 02 - Mertert-Wasserbillig