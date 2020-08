Des adversaires peu attractifs, trois déplacements à l'étranger mais aussi la possibilité de se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, voilà ce qui attend les clubs luxembourgeois à la fin de ce mois d'août. L'UEFA ne fera pas de concessions et les rencontres se joueront sans spectateurs.

Sport 2 min.

De réelles chances de qualification... à huis clos

Des adversaires peu attractifs, trois déplacements à l'étranger mais aussi la possibilité de se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, voilà ce qui attend les clubs luxembourgeois à la fin de ce mois d'août. L'UEFA ne fera pas de concessions et les rencontres se joueront sans spectateurs.

(DH) - Désigné champion, au terme d'une saison tronquée, le CS Fola Esch connaît son adversaire depuis dimanche et le tirage au sort de la Ligue des champions. Ce sera un déplacement en Moldavie pour y rencontrer le Sheriff Tiraspol, une des étapes des tribulations de Gerson Rodrigues. Ogre de son championnat depuis la prise de pouvoir d'un puissant oligarque, le Sheriff est un habitué de la scène européenne et représente sans conteste l'adversaire le plus huppé des clubs luxembourgeois cette saison.

Le club doyen, qui a surveillé au mieux les cas de covid-19 apparus au sein de son effectif et de son staff technique, sait à quoi s'attendre le 19 août. Leader de son championnat après avoir enfilé huit victoires en huit sorties, Tiraspol est dans le rythme, tout le contraire des Eschois de Sébastien Grandjean qui joueront leur avenir sur une rencontre avant d'attaquer le championnat par un duel avec la Jeunesse (le 22 août).

La décision de jouer la qualification sur un seul match avait été approuvée en raison de la crise sanitaire. Dans la même optique, l'UEFA a décidé de faire disputer les rencontres à huis clos. Il en sera ainsi pour le Progrès Niederkorn, l'Union Titus Pétange et le FC Differdange 03. Une situation qui arrange davantage les deux derniers cités qui se déplaceront pour rencontrer le vainqueur du duel entre Lincoln Red Imps (Gibraltar) et Pristina (Kosovo) pour les Pétangeois et Zrinjski Mostar (Bosnie-Herzégovine) pour le FCD03.

Le Progrès, quant à lui et faute d'un stade Jos-Haupert non conforme pour les joutes européennes, fera le très court déplacement à Oberkorn pour éliminer Zeta (Monténégro) ou Engordany (Andorre). C'est du moins, sur le papier, ce qui ressort de cette opposition. L'entraîneur Roland Vrabec et sa troupe ne pourront compter sur le soutien de leurs supporters - comme nous l'a confirmé Thomas Gilgemann -, mais le club a pensé à eux. Il installera un écran géant à Niederkorn pour y suivre la rencontre. Dans le respect, bien entendu, des règles sanitaires. Les rencontres de Ligue Europa se joueront le 27 août.

