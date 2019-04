Sarah De Nutte a livré un match de toute beauté au deuxième tour du tableau final des Mondiaux de Budapest. La pongiste luxembourgeoise a fait douter pendant trois manches la numéro un mondiale Ding Ning. Un sacré numéro prometteur.

De Nutte quitte les Mondiaux de Budapest par la grande porte

En l’espace de quelques heures, Sarah De Nutte a vu défiler tout le gratin du tennis de table mondial. Les numéros 2 et 3 pour débuter en double puis celle qui trône tout en haut de la hiérarchie en simple.

Sarah De Nutte et Ni Xia Lian ont gratté quelques points là où elles le pouvaient au deuxième tour du tableau final du double. Après avoir distancé les Bosniennes Busatlic et Hadziahmetovic, la paire luxembourgeoise s’est inclinée 3-11, 6-11, 5-11 et 4-11 face aux Chinoises Meng Chen et Yuling Zhu.

En simple, la Luxembourgeoise a fait plus que prendre du plaisir face à Ding Ning, championne olympique à Londres et numéro un mondiale. Après une belle réplique dans la première manche, De Nutte s’est offert la seconde face à une fille à la vitesse de bras et à la panoplie de coups impressionnants avec notamment une variante au service pour le moins déstabilisante.

La Luxembourgeoise a encore fait la course en tête dans le troisième set au bout duquel elle s’est procuré une balle de set à 10-9. La manche revenait finalement à la pongiste asiatique qui n’allait plus lâcher le morceau malgré un début de quatrième set prometteur de De Nutte (4-1).

La dernière représentante de la FLTT quittait Budapest par la grande porte, s'inclinant finalement 7-11, 11-9, 11-13, 5-11, 4-11 au bout de 35 minutes.