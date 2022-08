Le double luxembourgeois a été battu un set à trois en demi-finale de l’Euro par les Roumaines Samara et Dragoman.

Tennis de table

De Nutte et Ni se contenteront du bronze

Christophe NADIN Le double luxembourgeois a été battu un set à trois en demi-finale de l’Euro par les Roumaines Samara et Dragoman.

Sarah De Nutte et Ni Xia Lian ont enrichi leur collection de trophées d’une nouvelle médaille de bronze. La troisième dans un championnat majeur après celle décrochée aux Championnats d’Europe d’Alicante en 2018 et celle épinglée aux Mondiaux de Houston à la fin de l’année 2021.



Une médaille assurée pour le Luxembourg Ni Xia Lian et Sarah De Nutte ont encore brillé à l’Euro de Munich où elles se sont qualifiées pour les demi-finales du double

Les deux Luxembourgeoises ont peut-être quitté la table avec une pointe de regret car elles avaient le match en main. En première manche tout d'abord où les Roumaines n'ont jamais trouvé la parade pour s'adapter au jeu adverse (11-6).

Au troisième set aussi où elles ont mené 8-2 avant de se faire coiffer au poteau (9-11). Ni et De Nutte avaient pourtant pris un temps mort à 8-5 alors que les Roumaines amorçaient leur retour mais cette pause n'a pas freiné l'élan des 34e et 103e mondiales. Plus vives lorsque l'échange se poursuivait, elles ont pris de vitesse à plusieurs reprises le binôme grand-ducal.

Ni face à la Championne de France

L'illusion d’un retour s’est profilée dans la quatrième manche lorsque Ni et De Nutte sont revenues de 2-6 à 5-6, mais les joueuses des Carpates ont trouvé les ressources nécessaires pour conclure et éviter une belle (6-11).

Cette élimination ne clôture pas encore le programme de la délégation de la FLTT à ces Championnats d’Europe de Munich puisque Ni Xia Lian (WR 40) rencontrera en 1/32e de finale du simple dames la Championne de France Prithika Pavade (WR 102) plus tard dans l’après-midi.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.