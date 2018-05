João Coimbra portera la saison prochaine le maillot de l'US Mondorf. Selon le journal A Bola, le milieu de terrain de 32 ans s'est engagé ce début de semaine avec le club de la cité thermale.

De l'expérience en milieu de terrain à l'US Mondorf

Christophe NADIN La solution au départ de Sinani?

Coimbra va connaître sa troisième expérience à l'étranger après la Roumanie et l'Inde. Ces deux dernières saisons, l'ancien joueur de Benfica et d'Estoril a porté le maillot de l'UD Leiria (29 matches en 2016-2017) et celui de Trofense cette saison avec deux buts inscrits en 30 apparitions.

La venue de Paulo Gomes à la tête de l'US Mondorf n'est évidemment pas étrangère à ce transfert.