Le GP François Faber (juniors et masters) et le GP OST-Manufaktur (élites et Espoirs), organisés par l'ACC Contern, lancent la saison sur route au pays. Ces deux épreuves se dérouleront ce dimanche à Bech.

De Bech à Mamer, focus sur la saison sur route

Par Hugo Barthélemy



L'arrivée du printemps marque le retour de la saison cycliste au pays. Le calendrier 2019 regroupera treize épreuves régionales qui seront organisées entre autres par les clubs de Dommeldange, Contern, Kayl, Cessange, Diekirch, Dippach, Atertdaul, Bertrange, Tétange, Schifflange et Mamerdall.



Toutes les épreuves se disputeront en ligne ou sous forme de critérium à l'exception du rendez-vous du VC Schengen qui aura lieu le 13 avril. Les organisateurs ont décidé de proposer une épreuve comprenant un contre-la-montre et une course en ligne.



Ce dimanche, le petit monde du cyclisme luxembourgeois se donne donc rendez-vous du côté de Bech. Lauréat de l'épreuve inaugurale en 2018, Jens Reynders ne défendra pas son titre, l’ancien coureur de l’équipe Leopard a rejoint durant l'hiver la formation Wallonie-Bruxelles Development Team au même titre que Luc Wirtgen, les courses régionales luxembourgeoises ne figurent plus à son programme.

En 2018, les deux formations luxembourgeoises qui évoluent à l'échelon continental - Team Differdange-Geba et Leopard Pro Cycling - avaient joué les premiers rôles sur les épreuves régionales quand elles étaient présentes. La formation differdangeoise a connu un grand changement durant l'hiver avec le départ de l'ancien propriétaire de l’équipe, Gabriel Gatti.

Gilles Kockelmann, déjà présent dans l'équipe en tant que directeur sportif , est le nouveau patron de la formation differdangeoise. L'année 2019 est celle du changement notamment au sein du staff où de nouvelles personnes sont arrivées. «Nous avons une très jeune équipe, donc l’objectif principal sera de faire évoluer ces jeunes. On aligne six U23 et cinq U25, sur nos 14 coureurs, onze ont moins de 25 ans. On veut leur offrir la possibilité d'évoluer et d’apprendre que ce soit à l'étranger ou au pays», avance Kockelmann



Tom Thill devrait être de la partie ce dimanche au contraire d'Ivan Centrone et Raphaël Kockelmann qui disputent actuellement la Volta ao Alentejo au Portugal avec le Team Differdange. Photo: Serge Waldbillig

Du côté de Leopard Pro Cycling, la saison a déjà bien débuté avec un succès d'étape et la victoire finale au Tour d’Antalya grâce au Polonais Szymon Rekita. A l'image de Pit Leyder, le champion national U23, l'équipe se veut ambitieuse et s'est renforcée durant l'intersaison. «On a une équipe très polyvalente avec de bons grimpeurs comme Rekita, Burke et Maas mais on aligne aussi des coureurs rapides comme Gessner, Krieger, Colin Heiderscheid et des puncheurs. Nous sommes armés pour gagner sur tous les terrains, on va pouvoir faire de belles choses.»

Cinq épreuves UCI



Du côté des courses labellisées UCI, deux seront réservées aux élites, une pour les dames et deux pour la catégorie des juniors. C'est le festival Elsy Jacobs qui ouvrira le bal avec 3 jours de course du vendredi 10 mai au dimanche 13 mai. Le Grand-Prix Bob Jungels, qui concerne les juniors et qui est organisé par l’UC Dippach, est programmé le dimanche 19 mai.



Viendront ensuite les deux grandes courses à étapes qui animeront le pays à l'occasion des congés de l'Ascension et de la Pentecôte. La Flèche du Sud (catégorie 2.2) aura lieu du 29 mai au 2 juin avant le SkodaTour de Luxembourg (2. HC), l'épreuve phare au Luxembourg qui débutera cette année le mercredi 5 juin avec un prologue au parcours modifié. L'ultime jour de course est programmé le dimanche 9 juin.



Enfin le dernier gros rendez-vous de l'année est programmé au coeur de l'été (13 et 14 juillet) avec le GP Général Patton à Ettelbruck, épreuve comptant pour le compte de la Coupe des Nations Juniors.

La fin du mois de juin est traditionnellement réservée aux Championnats nationaux mais ils n’ont pas encore été attribués. Si le lieu doit encore être déterminé les dates sont déjà fixées: le jeudi 27 juin pour les épreuves du contre-la-montre et les samedi et dimanche 29 et 30 juin pour les courses en ligne.



A noter que les Championnats Espoirs (moins de 23 ans) auront lieu en Suisse dans le cadre du Championnat des trois nations qui regroupe également le Luxembourg et l'Allemagne, le samedi 15 juin. En 2018, la manifestation avait eu lieu à Unna en Westphalie et avait sacré Pit Leyder. L’édition de 2020 devrait se disputer au Luxembourg.