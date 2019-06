Un but de Mayron De Almeida a permis au Progrès Niederkorn de s'imposer 1-0 face au Cardiff Metropolitan University FC, jeudi soir à Differdange, lors du tour préliminaire de la Ligue Europa.

De Almeida offre un mince avantage au Progrès

Un but de Mayron De Almeida a permis au Progrès Niederkorn de s'imposer 1-0 face au Cardiff Metropolitan University FC, jeudi soir à Differdange, lors du tour préliminaire de la Ligue Europa.

Le match . - Ce premier match de la Ligue Europa marque-t-il le début d'une fameuse trilogie dans les îles britanniques avec des retrouvailles espérées avec les Glasgow Rangers?

En tout cas, ce premier épisode de l'aventure niederkornoise en Coupe d'Europe a été plus que poussive. La forte chaleur qui régnait sur le Parc des Sports de Differdange y est sans doute pour quelque chose, le fait que ce soit la première sortie officielle des hommes de Roland Vrabec aussi, mais l'adversaire gallois se prêtait parfaitement au rodage de la mécanique jaune et noire. On savait cette équipe de Cardiff tout à son bonheur d'être la première formation universitaire européenne à parvenir à ce niveau de compétition. On la savait aussi frustre au niveau technique, mais aussi batailleuse.

Comme attendue, elle a adopté la technique du hérisson et campant cinq hommes devant Fuller, son gardien, et laissant deux hommes, Spencer et W. Evans, se débrouiller avec l'arrière-garde du Progrès commandée par le duo Skenderovic-Hall, avec Mathias et Karayer sur les côtés.

Spencer allait s'illustrer, une première fois, en demandant un penalty pour une faute supposée de Flauss (2e), avant de décocher une frappe non cadrée suite à une perte de balle de Bah (33e), titularisé sur le côté gauche, De Almeida occupant le centre de l'attaque locale en l'absence de Françoise (blessé) et de Shala, légèrement touché, mais opérationnel à la 60e minute.

Face à une formation qui se contentait de repousser le ballon par de longs dégagements improductifs, le Progrès avait la maîtrise du jeu, mais faute de justesse technique, de vitesse et de liant ne parvenait pas à désarçonner son adversaire, du moins avant un gros coup de pompe des étudiants de Cardiff après l'heure de jeu. Le moment choisi par Mathias pour ajuster un centre sur la tête de De Almeida (1-0, 62e).

Mayron De Almeida a sorti une belle épine du pied au Progrès. Photo: Fernand Konnen

Le plus dur était fait. Auparavant, Laterza, titularisé milieu droit, avait tenté sa chance par deux fois (10e, 32e), Vogel avait été contré à quelques mètres de la ligne (17e) et Feller s'était fort bien détendu sur une frappe à ras de terre de Muratovic (28e). L'action véritablement la plus dangereuse avant le but du n°7 qui avait repris sa place d'ailier gauche avec l'entrée de Shala.

Niederkorn va ensuite manquer de doubler la mise, notamment suite à un centre de De Almeida pour Borges, trop court (88e), et doit ce contenter de ce mince avantage avant son déplacement au pays de Galles.



Le match retour sera joué le 4 juillet au Leckwith Stadium (Cardiff Athletics Stadium). Le coup d'envoi sera donné à 19h30.

Si Niederkorn assure sa qualification, ce qui est tout à fait dans ses cordes, ses adversaires du premier tour seront les Irlandais de Cork City. Le match en Irlande, sera joué le 11 juillet (20h45) et le match retour le 18 juillet.



Yann Matias, le passeur décisif ce jeudi soir. Photo: Fernand Konnen

La note du match 10/20. Tout juste la moyenne pour une formation niederkornoise qui a peiné face à un adversaire techniquement très faible mais vaillant.



Le fait du match. - Avec Skenderovic, Laterza, Bah puis Shala, Roland Vrabec n'a aligné que quatre des douze recrues de l'intersaison. Le Progrès a donc évolué avec une base semblable à la saison dernière mais a peiné pour retrouver les automatismes qui lui aurait permis de prendre un avantage plus substantiel. La chaleur étouffante, la préparation foncière effectuée depuis deux semaines expliquent en partie ce manque de percussion et les trop nombreux déchets techniques.



L'homme du match. - Mayron De Almeida. Auteur de 13 buts la saison dernière, dont trois en Ligue Europa, l'ancien attaquant de Tours et de Virton a permis à sa formation de prendre un court, mais précieux avantage avant un match retour au cours duquel Cardiff Met devra davantage se découvrir.



Progrès Niederkorn - Cardiff Met 1-0



Parc des Sports de Differdange, bonne pelouse, chaleur étouffante, arbitrage de M. Teixeira (AND) assisté de MM. Pereira et Serra, 1.984 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: De Almeida (62e).



Corners: Progrès 8 (3+5); Cardiff Met 0.



Cartons jaunes: Vogel (35e, antijeu sur W. Evans) pour le Progrès; W. Evans (74e, faute sur Thill) pour Cardiff Met.

PROGRÈS (4-1-4-1): Flauss; Mathias, Hall, Skenderovic, Karayer; Vogel; Laterza (78e Borges), Thill (cap.), Muratovic, Bah (60e); De Almeida.

Joueurs non utilisés: Czekanowicz, Cervellera, Bastos, Santos, Ferino.

Absents: Françoise, Silaj (blessé), Mmaee (pas qualifié), Agovic, Ferreira, Ramos (choix de l'entraîneur).

Entraîneur: Roland Vrabec.



CARDIFF MET (5-3-2): Fuller; Rees, Lewis, Woolridge (cap.), Edwards, McCarthy; Baker, Corsby (64e Morgan), E. Evans; W. Evans, Spencer (75e Lam).

Joueurs non utilisés: Lang; Williams, Black, Parker, Philipps.

Entraîneur: Christian Edwards.

Tom Laterza a fait ses premiers pas avec Niederkorn en match officiel. Photo: Fernand Konnen

Ils ont dit

Roland Vrabec (entraîneur du Progrès): «Nous avons eu la possession du ballon et défensivement nous avons bien maîtriser le match. Notre adversaire ne s'est quasiment pas procuré d'occasions. Après notre ouverture du score, j'aurais aimé que mon équipe en fasse plus. Nous ne l'avons pas fait, peut-être à cause de la préparation physique, des pépins musculaires et des blessés qui n'ont pas joué. Au pays de Galles, je m'attends à avoir la possession du ballon et à ce qu'ils nous attendent aussi. Nous allons essayer de marquer un but à l'extérieur pour assurer notre qualification. Samedi, nous avons un match contre Elversberg. Ceux qui n'ont pas joué auront du temps de jeu.»

Sébastien Thill: «C'était important de na pas prendre de but»