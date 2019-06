Par un système de vases communicants, le retour dans le groupe Luxembourg des Chanot, Gerson, O. Thill et Rodrigues, retenus en club ce week-end, a entraîné le départ attendu de quatre éléments, devenus superflus pour voyager en Lituanie et en Ukraine.

Sport 3 min.

De 27 à 23 en sélection, Luc Holtz a tranché

Jean-François COLIN Par un système de vases communicants, le retour dans le groupe Luxembourg des Chanot, Gerson, O. Thill et Rodrigues, retenus en club ce week-end, a entraîné le départ attendu de quatre éléments, devenus superflus pour voyager en Lituanie et en Ukraine.

Luc Holtz a tranché. Comme annoncé, au lendemain du match amical contre Madagascar (3-3), le sélectionneur national a renvoyé dans leurs pénates quatre membres de son groupe, réuni à Lipperscheid depuis le 21 mai.

Heureux avec leur club ce week-end, Maxime Chanot (29 ans, 32 sélections), Olivier Thill (22 ans, 14 sélections), Lars Gerson (29 ans, 66 sélections) et Gerson Rodrigues (23 ans, 16 sélections) - ces deux derniers, buteurs - ont débarqué ce lundi à Lipperscheid, en vue de préparer le double virage dans le groupe B des éliminatoires de l'Euro 2020, vendredi à Vilnius contre la Lituanie, puis le lundi 10 juin à Lviv face à l'Ukraine.



Cette quadruple arrivée a provoqué autant de départs. Comme prévu, Mario Mutsch (34 ans, 101 sélections) a mis un terme définitif à sa carrière de footballeur dimanche face à Madagascar et peut à présent goûter à quelques semaines de vacances avant d'embrayer sur sa seconde carrière, dans le staff technique de l'Ecole de football de la FLF à Mondercange.

Outre le vétéran du Progrès Niederkorn, sans surprise, le (très) jeune (17 ans) défenseur Seid Korac (1.FC Nuremberg U19) a vécu une belle première expérience au coeur du groupe, mais qui ne trouvera pas son prolongement dans le voyage à l'Est de l'Europe. Gageons que l'on devrait prochainement revoir sa frimousse du côté de Lipperscheid. Mais dans l'immédiat, Holtz est déjà bien pourvu en matière de défenseurs centraux, avec les Chanot, Malget, Selimovic et autre Mahmutovic.



Enfin, concernant les deux derniers noms à biffer, l'Ettelbruckois a eu la tâche facilitée par les... blessures. Aurélien Joachim (32 ans, 77 sélections) se ressent toujours des séquelles de sa fissure à la malléole gauche encourue en mars et est reparti se soigner. «Il n'est toujours pas à 100% au niveau de son pied gauche. Il ressent une gêne due à une légère inflammation», confirme Holtz. Le même constat prévaut pour Chris Philipps (25 ans, 51 sélections), touché aux ischios et qui reste sur une longue indisponibilité de près de six mois.

A noter que le jeune Clayton Duarte (18 ans, FC Metz) avait déjà disparu en cours de stage avec le retour plus tôt que prévu de ses obligations troyennes de Christopher Martins.

LE CADRE DES 23 JOUEURS



Gardiens (3)

Anthony Moris (Excelsior Virton/BEL, 29 ans/19/0), Ralph Schon (UNA Strassen, 29 ans/9/0), Tim Kips (1.FC Magdebourg U19 / ALL, 18 ans/0/0).

Défenseurs (8)

Dirk Carlson (Grasshopper Zurich II/SUI, 21 ans/16/0), Maxime Chanot (New York City FC/USA, 29 ans/32/3), Laurent Jans (FC Metz/FRA, 26 ans/55/1), Enes Mahmutovic (Middlesbrough FC/GBR, 22 ans/11/0), Kevin Malget (F91 Dudelange, 28 ans/32/2), Mathias Jänisch (FC Differdange 03, 28 ans/58/1), Marvin Martins (Progrès Niederkorn, 24 ans/5/1), Vahid Selimovic (Apollon Limassol/CYP, 22 ans/1/1).

Milieux de terrain (7)

Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL,19 ans/9/1), Lars Gerson (IFK Norrköping/SUE, 29 ans/66/4), Christopher Martins (ESTAC Troyes/FRA, 22 ans/36/1), Danel Sinani (F91 Dudelange, 22 ans/14/3), Aldin Skenderovic (SV Elversberg/ALL, 21 ans/10/0), Olivier Thill (FK Oufa/RUS, 22 ans/14/2), Vincent Thill (Pau FC/FRA, 19 ans/21/3).

Attaquants (5)

Stefano Bensi (Fola Esch, 30 ans/45/5), Daniel Da Mota (Racing FCUL, 33 ans/93/7), Gerson Rodrigues (Jubilo Iwata/JAP, 23 ans/16/1), Dave Turpel (F91 Dudelange, 26 ans/44/4), Kevin Holtz (Etzella Ettelbruck, 26 ans/1/0).