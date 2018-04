A l'UN Käerjéng, l’ère Klein - Remy est révolue. Sollicité par le comité pour reprendre l’équipe, David Zenner a accepté de dépanner. «Pour deux mois», précise-t-il d'emblée. Le succès 2-0 de mercredi face à Mamer (12e) doit en appeler six autres. «Le barrage pour la montée est programmé le samedi 26 mai», glisse le nouveau cornac.

David Zenner (UN Käerjéng): «On ne rattrapera pas Rumelange et Etzella»

A l'UN Käerjéng, l’ère Klein - Remy est révolue. Sollicité par le comité pour reprendre l’équipe, David Zenner a accepté de dépanner. «Pour deux mois», précise-t-il d'emblée. Le succès 2-0 de mercredi face à Mamer (12e) doit en appeler six autres. «Le barrage pour la montée est programmé le samedi 26 mai», glisse le nouveau cornac.

Propos recueillis par Vincent Lommel

David, vous attendiez-vous à être contacté par les dirigeants?

Je travaille pour le club en tant que coordinateur des jeunes, mais sans entraîner une équipe spécifiquement. Marc Longhino est mon associé. Les résultats de l’équipe A étaient décevants depuis la reprise, mais il n’empêche que j’étais loin de me douter que le duo Klein-Rémy allait démissionner. Quelle surprise! Mais c’est comme ça. Les dirigeants m’ont contacté lundi soir. Il n’y avait pas de temps à perdre: il fallait une personne connaissant le club, les joueurs, les installations.

Avez-vous hésité à dire… oui?

Oui. J’ai demandé l’avis de ma copine; elle était d’accord. Je voulais aussi que l’école des jeunes de l'UNK ne soit pas impactée par mon départ. Marc Longhino aura un peu plus de travail d’ici la fin de saison, mais ce n’est pas un problème. Les deux conditions étaient réunies, et j’ai donc accepté.

S’agit-il d’un intérim ou avez-vous un accord en vue de la prochaine saison?

Il n’y a aucun accord, et c’est très bien ainsi. L’intérim est prévu jusqu’au 26 mai. Je suis enchanté de collaborer avec un staff qui pense comme moi, qui connaît les valeurs du football. Le foot doit rester un plaisir.



David, le championnat se termine le vendredi 18 mai, pas le 26…

En effet. On a battu Mamer mercredi, mais Rumelange et Etzella en ont fait de même (respectivement contre Kayl-Tétange et Sandweiler). On compte toujours cinq et six points de retard sur ce binôme de tête. Il ne faut pas rêver: Kaërjéng a pris un point sur six contre l’USR, alors qu’Etzella vient d’aligner une septième victoire de rang. Nous n’affronterons plus ces formations cette saison. Je ne crois pas au Top 2. L’objectif est dès lors de conserver la troisième place pour disputer le barrage le 26 mai. En ce sens, le partage du Swift (0-0 contre Mühlenbach, ndlr) est une bonne affaire pour nous.



Quelle fut la teneur de votre message avant de défier Mamer mercredi?

J’avais choisi de relancer des joueurs qui avaient un faible temps de jeu ces dernières semaines. Pour le reste, après une bonne séance mardi, la motivation et la concentration devaient faire le reste. Contrat rempli! Mamer n’a jamais été dangereux devant notre but. Physiquement, le groupe est au point. Tactiquement, je ne vais pas inventer quelque chose.

Vous allez à présent affronter Mühlenbach, Canach, le Swift, Norden 02, Kayl-Tétange et enfin Grevenmacher...

Jouer Mühlenbach dans ses installations est toujours très, très difficile. Cette formation ne lâche rien. Le souhait est de réaliser un sans-faute. J’espère juste ne pas croiser le fer avec Rodange en barrage.

Le programme de la 21e journée de Promotion d'Honneur



Dimanche à 16 heures



Blue Boys Mühlenbach - UN Käerjéng

Union Mertert-Wasserbillig - FC Mamer 32



US Rumelange - US Sandweiler

FF Norden 02 - Union 05 Kayl-Tétange

Jeunesse Canach - Etzella

Swift Hesperange - CS Grevenmacher

Dimanche à 18 heures

FC 72 Erpeldange - FC Wiltz 71