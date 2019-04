Le défenseur belge était de passage lundi dans Zone Mixte pour évoquer la remontée de Differdange qui vient d'aligner un cinquième succès de rang.

David Vandenbroeck dans Zone Mixte: «Siebi est un soldat»

Avec un bilan de quinze sur quinze, Paolo Amodio et ses hommes ont redressé une situation compromise. «Le match contre le Progrès a été le déclic, c'est le match référence qu'il nous fallait. Face au Racing, on s'est rendu compte qu'on avait déconné», reconnaît Vandenbroeck qui se verrait bien finir sa carrière au Luxembourg.



La course à l'Europe, la lutte pour le titre et le duel à distance que vont se livrer Hostert, Etzella et Rosport pour éviter le match de barrage sont au programme de cette semaine.



