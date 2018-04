Le défenseur differdangeois David Vandenbroeck n'a pas fui ses responsabilités au terme de la défaite contre le Fola (0-2) ce dimanche. Le Belge a tenu des propos durs, invitant ses coéquipiers à se remettre en question.

David Vandenbroeck: «Chacun fait son petit numéro»

Le Belge pointe aussi le manque de jus et d'orgueil du groupe differdangeois.

Le défenseur differdangeois David Vandenbroeck n'a pas fui ses responsabilités au terme de la défaite contre le Fola (0-2) ce dimanche. Le Belge a tenu des propos durs, invitant ses coéquipiers à se remettre en question.

«On ne va pas essayer de trouver des excuses. On fait preuve de laxisme sur des contres. On est chaque fois dans la réaction. C'est dommage mais c'est le résumé de notre saison. Franchement ça commence à être agaçant de manquer de jus et d'orgueil. Chacun veut faire son petit numéro...»

Differdange se retrouve à quatre points du Fola et à six de la Jeunesse qui a torpillé Rosport ce dimanche. La Coupe de Luxembourg semble être la dernière option pour décrocher une place européenne.