Six mois et puis s'en va. L'ailier capverdien David Mendes (32 ans) a effectué la reprise avec l'US Mondorf mais a décidé de quitter le club la semaine dernière.

David Mendes quitte déjà Mondorf

Six mois et puis s'en va. L'ailier capverdien David Mendes (32 ans) a effectué la reprise avec l'US Mondorf mais a décidé de quitter le club la semaine dernière.

(DH). - Mendes est un grand voyageur. Formé au FC Porto, passé par la Bulgarie, et le CSKA Sofia notamment, puis l'Espagne (Castellon), l'Ecosse (Kilmarnock), la deuxième division finlandaise (Jaro) et la Thaïlande (Bangkok FC et Songkhla Utd.), il était arrivé l'été dernier dans la Cité thermale.

L'ailier gauche ou droit avait pourtant participé à tous les matches du premier tour du championnat (954 minutes de jeu) sous les ordres de Paulo Gomes.



La semaine dernière, il a indiqué vouloir reprendre sa liberté pour d'autres horizons.