David Carré: «Ce samedi, il y a urgence pour Auxerre face au FC Metz»

Les Messins ont fait le plein de confiance face à Lorient (2-1) mais leur déplacement à Auxerre samedi (15h) risque d’être plus délicat. Nguette est suspendu mais Hognon récupère Boye et Maïga. L’ex-Messin David Carré, adjoint de Cédric Daury à Auxerre, présente la rencontre.

David, le football mosellan est en deuil. José Souto et François Zdun nous ont quittés…

Oui, c’est très triste et je me tiens au courant des nouvelles du football mosellan par l’intermédiaire de Patrick Barth. J’ai lu les réactions et déclarations de beaucoup de personnes, comme celles de Pascal Raspollini et Michel Ettore entre autres: la solidarité qui existe entre ces anciens Messins est très forte, très impressionnante. Ce sont des frères et je ne suis nullement étonné des résultats qu’ils ont pu réaliser ensemble à leur époque. Quand tu fais preuve d’un tel esprit de solidarité…

L’actualité un peu plus heureuse c’est la venue du FC Metz à Auxerre. Comment se porte votre équipe?

J’ai été nommé entraîneur-adjoint de Cédric Daury il y a une quinzaine de jours, au même titre que Sébastien Puygrenier, mais je conserve mes fonctions d’entraîneur de l’équipe réserve qui évolue en Nationale 3 et qui est en passe d’accéder à l’échelon supérieur. Le groupe professionnel a été capable d’enregistrer de bons résultats mais là, il nous faut casser notre mauvaise spirale actuelle car nous restons sur cinq revers de rang. Là, on parle clairement de maintien et oui, il y a effectivement urgence pour Auxerre face à Metz.

Vous venez de vous incliner au Paris FC (0-3). Quels enseignements en tirez-vous?

Cela va certainement apparaître surprenant mais j’estime que ce revers n’est pas mérité. Il aura comme vertu de nous éclairer sur nos carences. L’objectif du club était de retourner en Ligue 1 mais là, vu nos résultats, il ne faut pas attendre d’être en position de relégable pour prendre des points. Notre effectif possède de la qualité mais on ne dégage pas de points forts.

Votre équipe avait su être joueuse et séduisante à Saint-Symphorien au cours du match-aller qu’elle avait logiquement remporté (1-0, 13e journée). Comment faire pour renouveler pareille performance?

Oui mais l’effet de surprise ne sera plus possible. Le FC Metz possède une équipe complète et très solide. Les dirigeants ont vite compris quels profils de joueurs il leur fallait pour remonter en Ligue 1. L’ensemble dégage une discipline forte, de la puissance et de la technique avec des éléments rapides qui évoluent sur les côtés. Malgré tout, nous savons que nous sommes capables de les battre puisque nous l’avons fait au cours du premier acte, il nous faut prendre des points car on sait aussi que les derniers matchs de championnat peuvent donner lieu à des résultats surprenants.

Peut-on connaître votre tiercé gagnant à l’issue du championnat de Ligue 2?

Metz, Brest et le Paris FC. Metz car c’est une évidence après le parcours effectué. Les Brestois cherchent leur second souffle mais ils ont les capacités pour conserver leur deuxième place. Le Paris FC vaut surtout par ses qualités défensives, sa belle dynamique et on sait très bien que la meilleure défense de Ligue 2 se place souvent sur le podium.

Avez-vous des nouvelles de Jean Fernandez?

Oui, il est revenu habiter sur Auxerre et il vient assez souvent me voir aux entraînements. Il fait du sport tous les jours et il est apparemment en forme.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (1er, 64 points) avance à grands pas vers son objectif initial: le retour en Ligue 1. En écartant Lorient (2-1), les partenaires de Renaud Cohade ont démontré une nouvelle fois toutes leurs qualités mentales alors qu’ils ont évolué en infériorité numérique pendant près d’une heure. Sans Nguette (suspendu) mais avec le retour de Maïga et Boye, de retour de suspension, les Messins retrouvent des armes défensives et renforcent leur pouvoir de récupération. L’AJA avait su réussir une très belle partition à Saint-Symphorien lors de la première manche mais elle n’a jamais su capitaliser sa période faste pour pouvoir ensuite évoluer sereinement dans la première partie du classement.

Le «prono» de la rédaction

Auxerre (15e, 33) ne va pas bien et n’a plus inscrit le moindre but depuis quatre journées. Au FC Metz de profiter de la petite forme de son adversaire pour réussir une nouvelle très belle performance. Notre pronostic: 1 à 0 en faveur du FC Metz.