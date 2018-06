Après leur brillante campagne sur les classiques ardennaises, Bob Jungels et Julian Alaphilippe signent, ce dimanche à Valence, leur retour à la compétition lors de la 70e édition du Critérium du Dauphiné. Une épreuve qui aura un parfum de Tour de France avec au programme plusieurs des sommets alpestres.

Sport 3 min.

Dauphiné: un test grandeur nature pour Bob Jungels

(ER/AFP) - Taillé pour les grimpeurs, le parcours comporte quatre arrivées au sommet. Et autant d'occasions pour Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour 2014, et Romain Bardet, sur le podium ces deux dernières années, de se tester face à une opposition de qualité à défaut d'être de la même densité que l'année dernière. L'ajout d'une semaine supplémentaire d'écart entre le Dauphiné et le Tour a incité quelques-uns des candidats de la Grande Boucle à choisir le Tour de Suisse. Mais la présence de plusieurs outsiders, susceptibles de se transformer en trouble-fête le mois prochain, incite Nibali à la réserve.

«Ce sera très difficile de gagner», estime l'Italien. Comme la plupart des autres leaders d'équipes, le «Requin de Messine» revient d'un stage en altitude, la méthode d'entraînement désormais suivie par la quasi-totalité des prétendants aux premiers rôles du Tour.

Les adversaires sont à chercher du côté du Britannique Adam Yates, qui pourrait être inspiré par le brillant parcours de son frère jumeau Simon au Giro, du Russe Ilnur Zakarin, de l'Irlandais Dan Martin ou encore de la révélation espagnole Marc Soler (vainqueur en mars de Paris-Nice). A moins d'une surprise auquel le Dauphiné, course exigeante et nerveuse, a parfois souscrit ces dernières années (Talansky en 2014, Fuglsang en 2017).

Quant à Bob Jungels, il fait aussi des hommes à suivre, au même titre que son équipier Julian Alaphilippe. Le Luxembourgeois et le Français, lauréats respectifs de Liège-Bastogne-Liège et de la Flèche Wallonne, viennent de passer trois semaines du côté de la Sierra Nevada. «Nous avons très bien travaillé. Tout se passe parfaitement. La forme est là. J'aborde ce rendez-vous comme une ultime répéptition avant le Tour. Ce sera l'occasion de me tester en haute montagne en version course. Ce sera très intéressant mais je n'ai aucune pression», estime le récent lauréat de la Doyenne.

L'équipe Sky, souvent victorieuse depuis le début de la décennie (deux fois pour Wiggins, trois fois pour Froome), abat cette fois deux cartes. Le Gallois Geraint Thomas partage les responsabilités avec le Polonais Michal Kwiatkowski. «Ce sont nos deux coureurs pour le classement général», annonce leur directeur sportif Servais Knaven, sans fixer précisément de hiérarchie.

Romain Bardet représente en théorie la première chance française au vu d'un profil sans doute trop montagneux pour Julian Alaphilippe et d'un contre-la-montre par équipes de 35 kilomètres qui risque de coûter cher mercredi à Warren Barguil. Le grimpeur de Brioude affirme aborder le Dauphiné «avec beaucoup de motivation».

«C'est une course superbe», affirme-t-il, «plus qu'une rampe de lancement vers le Tour». D'autant que son équipe Ag2r-La Mondiale, basée à Chambéry, joue à domicile sur les routes de la région. Notamment pour l'avant-dernière étape qui reprendra samedi prochain le parcours attendant les coureurs du Tour pour rejoindre La Rosière, par Bisanne, le col du Pré et le Cormet de Roselend.

Le «chrono» par équipes, de même longueur que celui prévu sur le Tour, doit servir également de repère en prévision de juillet. Mais, pour l'heure, c'est un prologue de 6,6 kilomètres dans les rues de Valence qui lance la semaine des Alpes. Avant la seule étape qui offre une vraie chance aux rares sprinteurs du plateau (Coquard, Jakobsen, Ackermann, Bauhaus), de se distinguer. Le Dauphiné intéresse surtout les hommes des sommets.

Le programme



Dimanche 3 juin: prologue à Valence (6,6 km)

Lundi 4 juin étape 1: Valence - Saint-Just-Saint-Rambert (179 km)

Mardi 5 juin étape 2: Montbrison - Belleville (180,5 km)

Mercredi 6 juin étape 3: Pont-de-Vaux - Louhans-Châteaurenaud (clm par équipe, 35 km)

Jeudi 7 juin étape 4: Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors (181 km)

Vendredi 8 juin étape 5: Grenoble - Valmorel (130,5 km)

Samedi 9 juin étape 6: Frontenex - La Rosière (110 km)

Dimanche 10 juin étape 7: Moûtiers - Saint-Gervais (129 km)