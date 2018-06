Le Gallois Geraint Thomas a offert dimanche à l'équipe Sky un nouveau succès, le sixième en huit éditions, dans le Critérium du Dauphiné sur les hauteurs de Saint-Gervais Mont Blanc. Bob Jungels a chuté à 24 km de l'arrivée. Il termine 11e du général.

Dauphiné: Thomas offre un nouveau succès à Sky, Jungels chute

(AFP). - Le Gallois Geraint Thomas a offert dimanche à l'équipe Sky un nouveau succès, le sixième en huit éditions, dans le Critérium du Dauphiné sur les hauteurs de Saint-Gervais Mont Blanc. Bob Jungels a chuté à 24 km de l'arrivée. Il termine 11e du général.

Thomas a battu au classement final le Britannique Adam Yates, vainqueur de la septième et dernière étape, et le Français Romain Bardet. Pour gagner la dernière étape (136 km), à l'arrivée jugée au Bettex, Yates a débordé à 50 mètres de la ligne l'Espagnol Dani Navarro, rescapé d'une longue échappée mais privé in extremis du succès.

Bardet a attaqué à plusieurs reprises dans le final. Dans le dernier kilomètre, Thomas a légèrement fléchi et a franchi la ligne à une poignée de secondes, sans que son maillot jaune ne soit en danger.

Le Gallois, victime à deux reprises d'une crevaison, avait été contraint auparavant à une chasse soutenue pour revenir sur le groupe des candidats au podium, à moins de 30 kilomètres de l'arrivée.

Thomas, 32 ans, a enlevé pour la première fois de sa carrière le Dauphiné. Avant lui, les Britanniques Bradley Wiggins (deux fois) et Chris Froome (trois fois) avaient déjà inscrit l'épreuve alpestre pour le compte de l'équipe Sky.



Bob Jungels (Quick-Step), quant à lui, a terminé l'étape à la 64e place à 18'28" de Yates. Le Luxembourgeois a été le seul à chuter à la sortie d'un rond-point. Il a tapé le panneau de signalisation à la sortie de l'îlot directionnel et s'est retrouvé au sol, quelque peu groggy. Il est reparti en selle à 24 km du but, touché à l'épaule gauche, semble-t-il.



L'état du casque de Bob Jungels après sa chute. Photo: Quick-Step

Au classement final, le Gallois a précédé de une minute Yates et de 1'47" Bardet, dans une répétition partielle du Tour de France qui partira le 7 juillet de Vendée. Jungels prend la 11e place à 4'15" du vainqueur.











Ronde van Limburg: van der Poel vainqueur

Après 2014, Mathieu van der Poel a remporté le Tour du Limbourg pour la deuxième fois de sa carrière. Le Néerlandais (Corendon-Circus) a battu Nacer Bouhanni dans le sprint final après 200 kilomètres de course.