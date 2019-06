Thibaut Pinot a enflammé le final de la deuxième étape du Dauphiné, lundi, à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), où la victoire et le maillot jaune sont revenus au Belge Dylan Teuns.

Dauphiné: Pinot enflamme une belle journée de vélo

Thibaut Pinot a enflammé le final de la deuxième étape du Dauphiné, lundi, à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), où la victoire et le maillot jaune sont revenus au Belge Dylan Teuns.

(AFP). - «C'était une vraie belle journée de vélo, comme j'aime», a commenté le Franc-Comtois Thibaut Pinot, au tempérament très offensif. «Tout le monde arrive fatigué à la fin».

Pinot a multiplié les attaques. La première portée à moins de 20 kilomètres de l'arrivée, en haut d'une sévère côte, a fait la sélection au détriment de plusieurs favoris (Bardet, Kruijswijk, D. Martin, Porte). Les autres, sur le plat, ont seulement permis de vérifier la solidité du Britannique Chris Froome et surtout du Danois Jakob Fuglsang qui lui a chipé une bonification de quatre secondes à l'arrivée.

Pour le gain de l'étape, Teuns a devancé au sprint son compagnon d'échappée, Guillaume Martin, qui a échoué de peu (un demi-vélo) face au Belge. Le duo avait pris les devants, à l'approche des 30 derniers kilomètres, au sein d'un groupe d'attaquants qui s'est effiloché sur la dernière côte d'un parcours de 180 kilomètres très exigeant.

«On s'est bien entendu. J'ai eu de la chance de l'avoir avec moi, c'était lui le plus fort dans les montées», a salué le vainqueur du jour à propos du Normand, dont l'un des talents est d'écrire des pièces de théâtre.

Le Belge, qui n'avait plus gagné depuis l'été 2017 (Tour de Pologne, Artic Race), a pris les commandes de l'épreuve avec trois secondes d'avance sur Martin et 20 secondes sur Fuglsang, le premier des favoris.

Bardet encore en reprise

En revanche, Bardet pointe déjà à 55 secondes sans que le constat soit inquiétant. «Ce n'est que mon deuxième jour de course après ma reprise», a rappelé l'Auvergnat. «Les sensations ne sont pas encore excellentes.»



Bardet a apprécié en revanche de retrouver ses routes d'entraînement au fil de cette étape traversant les splendides hauts plateaux d'Auvergne, entre averses et rares éclaircies. Le parcours de moyenne montagne a inspiré les attaquants, entre autres Julian Alaphilippe, David Gaudu, Benoît Cosnefroy et le Néerlandais Tom Dumoulin, présents dans un groupe de 13 coureurs qui a contraint l'équipe de Froome à mener une longue poursuite.

Après la jonction intervenue à moins de 50 kilomètres de l'arrivée, les attaques se sont multipliées. Dans le final, Froome, qui n'avait plus avec lui que le Néerlandais Wout Poels, a dû lui-même engager la chasse derrière Pinot, qui s'est désigné par là même comme un candidat à la victoire finale dimanche.

Parmi les favoris, le Colombien Nairo Quintana a lui aussi affiché sa facilité. Quant au Britannique Adam Yates, expert pour se faire oublier, il n'a rien cédé. Pour sa part, Alaphilippe s'est consacré au classement de la montagne en attendant de viser un succès d'étape.

Mardi, les sprinteurs encore en lice - Nacer Bouhanni a déjà abandonné - disposent d'un terrain favorable, l'une des deux opportunités de la semaine avec l'étape de jeudi. La troisième étape, longue de 177 kilomètres, conduit du Puy-en-Velay (Haute-Loire) à Riom (Puy-de-Dôme).



Chritine Majerus 31e à Stowmarket

Le coup d'envoi de l'OVO Women's Tour, épreuve du World Tour féminin en six étapes qui se déroule de ce lundi 10 juin au samedi 15 juin, en Grande-Bretagne, a été donné dans la localité de Beccles.



L'arrivée a été jugée à Stowmarket après 157 kilomètres de course. Le profil relativement plat, bien que plus vallonné en fin de course, a fait la part belle aux sprinteuses d'autant plus que la pluie qui s'est abattue tout au long de la course a pu quelque peu refroidir les ardeurs du peloton.

C'est au terme d'un excellent travail d'équipe, que la Belge et équipière de Christine Majerus (Boels Dolmans), Jolien d'Hoore, s'impose largement au sprint.

Protégée dans les roues de ses équipières, la Belge était idéalement placée pour lancer son sprint tandis qu'Amy Pieters réussit le doublé pour l'équipe Boels Dolmans en prenant la deuxième place.



L'Allemande Lisa Brennauer (WNT Rotor Pro Cycling) termine quant à elle la troisième place. Majerus a roulé pour son équipe, mais elle a aussi en disputé les grands prix de la montagne. Elle termine à la 31e place dans le peloton et s'empare du premier maillot de leader du grand prix de la montagne.



Au classement général, d'Hoore est maillot jaune et compte quatre secondes d'avance sur Pieters.