Dauphiné: Alaphilippe vainqueur, Moscon en jaune, Jungels gratte quatre places

Jean-François COLIN Changement de leader, ce jeudi après la première étape de montagne au Dauphiné, où le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) s'est imposé à l'arrivée à Lans-en-Vercors. L'Italien Gianni Moscon (Sky) prend le maillot jaune à son équipier polonais Michal Kwiatkowski, tandis que Bob Jungels grimpe de la dixième à la sixième place au général.

Alaphilippe, en puncheur, a devancé l'Irlandais Dan Martin, le Gallois Geraint Thomas et le Français Romain Bardet dans cette première arrivée au sommet de l'épreuve, après cette quatrième étape qui reliait Chazey-sur-Ain à Lans-en-Vercors sur 181 kilomètres.



L'Italien Dario Cataldo, rescapé d'une longue échappée, a été repris à seulement 300 mètres de la ligne. Cataldo a distancé ses compagnons d'échappée dans le Mont Noir, un col inédit du massif du Vercors, à quelque 45 kilomètres de l'arrivée. L'Italien a abordé la montée finale avec moins de deux minutes d'avance sur le peloton mené par les équipes de Thomas et de Bardet.

Le Polonais Michal Kwiatkowski a baissé de pied dans le dernier kilomètre et a dû laisser le maillot jaune à Moscon. Au classement général officieux, l'Italien précède de six secondes deux coéquipiers, Kwiatkowski et Thomas. Bardet remonte à la neuvième place, à 1'41".

Quinzième, à huit secondes, de cette quatrième étape, le Luxembourgeois Bob Jungels (Quick-Step Floors), qui avait reculé à la dixième place au classement général mercredi après le contre-la-montre par équipes, a de nouveau grappillé quatre places ce jeudi, pour se retrouver au sixième rang, à 1'05" du nouveau leader.

Vendredi, la cinquième étape, longue de 130 kilomètres entre Grenoble et Valmorel (Savoie), arrive encore en altitude, avec une montée de 12,7 kilomètres à 7 % pour conclusion.