Dany Pereira (Erpeldange): «On joue plus offensivement»

L'entraîneur erpeldangeois Charles Leweck a trouvé les mots pour remobiliser son groupe à la trêve. Transféré de Bastendorf, Dany Pereira (31 ans) a inscrit trois des six buts synonymes d'un bilan de sept points sur neuf depuis la reprise.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Dany, les adeptes de la Promotion d’Honneur vous connaissent peu. Pourquoi avoir choisi de rejoindre Erpeldange l’été dernier?

Charles Leweck souhaitait me transférer en 2017… mais j’avais donné ma parole à Bastendorf pour continuer l’aventure. Ceci explique cela. J’y ai joué quatre saisons, en participant à la montée D2-D1. Attaquant de formation, je dois avoir marqué une soixantaine de buts. Charles est revenu à la charge. Etant en fin de contrat et souhaitant relever un nouveau challenge, je n'ai pas hésité. J'estime pouvoir aider Erpeldange. Mon intégration s'est bien passée.

A 31 ans, vous revenez en Promotion d'Honneur…

En effet. J'en garde un assez mauvais souvenir. Avec Mersch, nous y étions en 2013-2014 et avions terminé à la… dernière place. Quelle galère.

Comment la jugez-vous entre votre premier passage en 2013 et celui en 2018?

C’est sensiblement pareil. Le Top 4-Top 5 est plus fort que le reste de la meute. Dans l'absolu, ces clubs possèdent des moyens financiers plus élevés, de meilleures infrastructures. Il y a deux divisions en une. En D1, par contre, tout le monde peut battre tout le monde. C'est moins le cas en PH.

Vos débuts ont été timides. Pourquoi?

La règle des «Joueurs Transférés» m’a porté préjudice. Une équipe peut en aligner quatre et il y en a cinq au FCE. Mon temps de jeu fut réduit. Je me plie à la décision du coach.

La donne diffère depuis la reprise. Soulagé?

Tu préfères toujours être sur le terrain que sur le banc de touche. Monsieur Leweck a opté pour un nouveau système de jeu, davantage tourné vers l’offensive. Ce changement m’est bénéfique. J’étais titulaire à Junglinster (0-0), à Bissen (0-2) et contre Sandweiler (4-0).

Un match nul et deux victoires lors de ces trois matches. Erpeldange est-il lancé?

La fessée 2-5 face à Mamer (2 décembre) a fait mal avant la trêve. Nous menions 2-1, avons manqué un penalty, une autre occasion pour faire le break avant de passer par la fenêtre en deuxième mi-temps. Le coach avait prôné le calme, arguant que rien n'était perdu. On a effectué une bonne préparation hivernale. On en tire les dividendes… sans s'enflammer. L'objectif est d'assurer le maintien en évitant le match de barrage. Erpeldange est barragiste après seize journées.

Vous avez contribué à ce bilan de sept points sur neuf. Marchez-vous sur l'eau?

J’ai marqué les deux buts contre Bissen (2-0) et un des quatre à Sandweiler dimanche (4-0). Je suis en confiance et j’espère ne pas m’arrêter en aussi bon chemin.

Le calendrier du FCE 72 n’est pas aisé: Muhlenbach, Canach, Mertert, Rodange, Wiltz, le Swift et l'US Esch. Quel est votre sentiment?

On doit quand même affronter chaque équipe. Le groupe est boosté depuis la reprise mais sait la difficulté de la tâche qui l’attend à Muhlenbach. Ce club avait gagné 3-1 le match aller (26 septembre), désire monter en BGL Ligue et a l'effectif pour y parvenir. Glaner une unité me comblerait.

Les rencontres de la 17e journée - Dimanche à 16 h

Bissen - Sandweiler

Wiltz - Wormeldange

Muhlenbach - Erpeldange

Rodange - Mamer

Canach - Junglinster

Swift - US Esch

Mertert/Wasserbillig - Käerjéng