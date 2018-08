Pour la première fois, le jeune ailier Dany Mota (20 ans), qui évolue en Italie, à Virtus Entella (Serie C, soit la D3) est repris dans la sélection Espoirs de Manou Cardoni, appelée à affronter successivement l'Irlande du Nord en amical (6 septembre), puis la France en qualifications de l'Euro 2019 (11 septembre).

Dany Mota sélectionné chez les Espoirs

Le feuilleton durait déjà depuis de nombreux mois et il paraissait agacer de plus en plus le sélectionneur national, Luc Holtz. Finalement, Dany Mota, né à Niederkorn le 2 mai 1998, titulaire de la double nationalité luxembourgeoise et portugaise et actif en Italie depuis 2015, fait partie du cadre de vingt joueurs réunis par Manou Cardoni, à la tête de la sélection U21 en vue de jouer face à l'Irlande du Nord en amical le 6 septembre (19h) à Rumelange, puis surtout à Strasbourg le 11 septembre (21h) contre l'équipe de France Espoirs dans le groupe 9 qualificatif pour l'Euro U21 2019.

Ailier droit ou attaquant, Dany Mota a quitté Pétange en 2015 pour l'équipe U19 d'Entella, avant de passer à Sassuolo la saison dernière, puis de revenir au Virtus Entella cet été. Le club évolue dans le groupe A de la Serie C, soit la troisième division transalpine.



Pour le reste, dans la liste de Cardoni, on retrouve les internationaux A Tim Hall (1 sélection), Jan Ostrowski (2 sélections) et Aldin Skenderovic (9 sélections), en plus des piliers habituels de l'équipe U21, Valentin Roulez, Noé Ewert, Gérard Mersch, Ricardo Couto Pinto, Lucas Prudhomme, Pit Simon, Loris Tinelli ou encore le buteur attitré, Edvin Muratovic.

La liste de vingt joueurs dressée par Manou Cardoni