Dany Mota fonce à Monza

Jean-François COLIN L'Espoir portugais né au Luxembourg quitte les U23 de la Juventus pour rejoindre la formation lombarde. L'attaquant de 21 ans a signé un contrat définitif chez l'actuel leader autoritaire du groupe A en Serie C (D3).

Transféré l'été dernier dans l'équipe U23 de la Juventus Turin, Dany Mota (21 ans) a marqué les esprits dans le Piémont. Ses statistiques renseignent 20 apparitions chez les jeunes Bianconeri, avec sept buts inscrits et deux passes décisives. De quoi taper dans l'œil de l'AC Monza, actuellement leader du groupe A de la Serie C, avec dix points d'avance sur son dauphin, Pontedera.

Un accord a été conclu jeudi entre les deux clubs pour un transfert définitif estimé à 400.000 euros par la presse transalpine. Formé à Pétange, Mota a ensuite mis le cap sur la Botte, avec des passages à Virtus Entella et Sassuolo, avant de gagner la Juve l'été dernier et d'atterrir cet hiver dans le club présidé par un certain Silvio Berlusconi (83 ans). Il pourrait faire ses débuts sous les couleurs rouge et blanc au Stadio Comunale Brianteo dès ce dimanche (15h) contre Côme (10e, 26 pts) dans le cadre de la 21e journée du groupe A de Serie C.

Dany Mota s'éloigne des Roud Léiwen Titulaire de la double nationalité, Dany Mota (21 ans) vient d'être convoqué dans l'équipe Espoirs du Portugal en vue des rencontres face à Gibraltar (5 septembre) et en Biélorussie (10 septembre).

Pour rappel, celui qui peut tout aussi bien jouer axial ou comme ailier avait décliné fin août 2018 une invitation à rejoindre la sélection U21 luxembourgeoise envoyée par Manou Cardoni, dans l'optique de deux rencontres contre l'Irlande du Nord et la France. Ce, sous la pression de son club de l'époque, Virtus Entella. Un an plus tard, Dany Mota répondait favorablement à l'appel de Rui Jorge, le sélectionneur de l'équipe U21 portugaise, dont il a depuis lors porté le maillot à cinq reprises, inscrivant trois buts.