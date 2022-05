Dany Mota à 90 minutes d’une promotion historique

Le club italien de Monza est à 90 minutes d’une montée historique en Serie A. Et l’attaquant portugais formé à Pétange n’y est pas pour rien.

Football

Il faut sans doute être un peu candide pour imaginer que Dany Mota portera un jour le maillot de la sélection luxembourgeoise. Le chantier restera toutefois ouvert tant que l’attaquant né à Niederkorn n’aura pas enfilé le maillot de la Seleção dans un match officiel.



Son passif chez les Espoirs portugais, avec qui il a marqué 7 buts en 16 matchs, et l’actualité brûlante ne plaident pas en faveur des Lions Rouges. Car s’il n’a pas défrayé la chronique ces derniers mois, Mota vient de crever l’écran au meilleur moment de la saison. Son club de Monza se dirigeait tranquillement vers des play-offs toujours aléatoires pour monter en Serie A lorsque tout a basculé ce samedi lors de l’avant-dernière journée.

Sous le regard de Silvio Berlusconi dont le frère Paolo est président du club lombard, Monza a battu Benevento (3-0) alors que le leader, Lecce, était surpris à Vicenza (1-0) et que son dauphin, Cremonese, était piégé par Ascoli (0-1). Un alignement des planètes qui permet à Monza de s’emparer de la deuxième place du classement à une journée de la fin. Vendredi prochain, à Pérouse, il lui faudra faire aussi bien que la Cremonese, en déplacement à Côme, pour fêter une montée historique en Serie A.

Dany Mota, lui, s’est offert un doublé sous les yeux d’Adriano Galliani, natif de la ville, ancienne figure emblématique de l’AC Milan et administrateur délégué de l’AC Monza. En conférence de presse, l’attaquant a fait passer un message clair: «Je veux entrer dans l’Histoire avec ce maillot. Il nous reste un dernier match à Pérouse. Personnellement, je veux rester dans ce club et porter ce maillot en Serie A.»

Avec un total de onze buts depuis le début de la compétition, Mota est devenu ce samedi le meilleur buteur de son club. Il pointe au sixième rang des buteurs de Serie B.

L’attaquant, qui a fêté ses 24 ans ce 1er mai, s’était déjà distingué dans les dix premières minutes de la partie avec trois occasions nettes mais il a fallu attendre la reprise pour le voir inscrire le premier but du match après une erreur de la défense de Benevento. Sa seconde réalisation, à deux minutes de la fin du match, a permis à l’entraîneur Giovanni Stroppa de sortir son buteur sous l’ovation d’un public incandescent.

Il reste 90 minutes pour qu’on parle désormais autant de l’AC Monza que de son circuit automobile.

Sur les radars

- Le calendrier fait parfois bien les choses. Mayence a accueilli le Bayern une semaine après le titre des Munichois. Le bon moment pour Leandro Barreiro et son club de s’offrir le scalp du Rekordmeister et pour l’international d’inscrire un but et de sortir dans les arrêts de jeu sous l’ovation du public. Mayence n’a plus rien à gagner ni à perdre dans ce championnat alors que le FC Cologne de Mathias Olesen espère toujours décrocher un billet européen.

Le club rhénan s’est fendu d’un récital offensif à Augsbourg (4-1) et l’international en a profité pour signer une troisième apparition en fin de match. Le match nul de l’Union Berlin, vendredi contre Greuther Fürth permet à Cologne de passer devant à deux longueurs de la fin. Un étage plus bas, Dirk Carlson et Aue sont relégués en troisième Bundesliga après leur net revers à Darmstadt (6-0).

- Anthony Moris est dans la forme de sa vie. Le gardien de l’Union Saint-Gilloise a préservé ses filets vierges pour la 16e fois de la saison ce dimanche face à l’Antwerp à l’occasion de la deuxième journée des Champions play-offs (0-0). Le dernier rempart de l’équipe nationale s’est aussi fendu de quelques beaux arrêts. Le club bruxellois compte toujours trois points d’avance sur le FC Bruges tenu en échec par Anderlecht (0-0).

- Le Spartak Moscou de Christopher Martins a fait un pas supplémentaire vers le maintien en Premier League russe. Le club de la capitale a distancé Krylya Sovetov 2-1 et pointe à la dixième place avec désormais six points d’avance sur le premier barragiste alors qu’il en reste neuf à distribuer. Averti peu après l’heure de jeu, le milieu de terrain luxembourgeois a joué tout le match.