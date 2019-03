Formé au Fola, passé une saison par Rumelange, Dani Albuquerque (20 ans) porte le maillot de l'US Esch depuis l'été 2017. Avec un bonheur mitigé en raison d'une sale blessure à la cuisse. Titulaire lors du match à Rodange, il a commis le penalty amenant le 1-0.

Sport 2 min.

Dany Albuquerque (US Esch): «On ne sait pas tenir un résultat»

Formé au Fola, passé une saison par Rumelange, Dani Albuquerque (20 ans) porte le maillot de l'US Esch depuis l'été 2017. Avec un bonheur mitigé en raison d'une sale blessure à la cuisse. Titulaire lors du match à Rodange, il a commis le penalty amenant le 1-0.

Propos recueillis par Vincent Lommel





Dany, l'arbitre a sifflé trois penalties (10e, 19e, 39e) en une mi-temps. Vous commettez le premier. A l'arrivée, votre équipe s'incline 3-1. Un résultat logique?

Le Rodangeois Deniz Muric est un attaquant remuant, qui pèse sur une défense. Sur la phase en question, je veux fermer l'espace. Je le pousse mais il joue très bien le coup. C’est comme ça. Sur le deuxième penalty, mon coéquipier Andre Ferreira commet une main évitable. À 2-1, tout restait possible. Le but du 3-1 (à vingt minutes de la fin) était celui de trop. Nous avons baissé pied. Comme le dit si bien et le répète l'entraîneur Vitor Pereira. «On peut maîtriser le jeu, la vitesse de jeu, avoir le contrôle du ballon. Tenir un résultat, c'est différent.» Des détails ont fait la différence samedi. La dernière passe a aussi fait défaut.

L'US Esch compte six points de retard sur le Swift (2) et cinq sur Mühlenbach, troisième et barragiste. Quel est l'objectif d'ici la fin de saison?

Nous avons mal débuté le championnat en connaissant la défaite contre Mertert-Wasserbillig (3-1, 2e journée) et Rodange (1-0, 3e journée). Cette entame manquée trouvait son explication suite à la descente en PH qui trottait encore dans les têtes. L'histoire se répète début 2019: 0-2 face à Mertert et 3-1 à Rodange. Deux adversaires et quatre revers. Ne cédons pas à la panique. Rien n'est perdu mais tout reste à faire. On croise le fer avec Wiltz puis le Swift. Le droit à l'erreur est réduit. Chaque match a son histoire. L'objectif est et reste la troisième place. Et plus si affinités.

Débarqué de Rumelange, vous avez joué avec parcimonie en 2017-2018. C'est sensiblement pareil cette saison. Comment l'expliquer?

Je n'ai aucun regret d'avoir quitté l'USR. J'ai traîné durant six mois une blessure à la cuisse. Elle a mis du temps à se résorber. D'ailleurs, j'avais préféré arrêter les frais au début du deuxième tour 2017-2018. L'USE n'était pas prêt pour la BGL Ligue - à l'instar de Vitor Pereira, Pedro Resende est un très bon entraîneur et j'apprends beaucoup. Guéri, j'ai effectué une excellente préparation estivale, notamment en effectuant du gainage, du renforcement musculaire. Lentement mais sûrement, je retrouvais mes sensations. D'un autre côté, la concurrence est féroce. Tous les postes sont doublés voire triplés. Je donne tout pour plaider ma cause. On verra si je reste à l'US. Je suis prêté par le Fola. Mon voeu le plus cher est d'y revenir un jour ou l'autre.