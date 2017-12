(AFP) - Du PSG de Neymar, accusé d'avoir uriné sur les règles de l'UEFA, à la Russie auteur d'une «attaque sans précédent contre l'intégrité des JO» en passant par les accusations de collusion entre Mohed Altrad et la fédération française de rugby, les dix phrases de l'année 2017 ont fait la part belle aux affaires extra-sportives.

«Neymar est monté sur le plongeoir et a pissé dans la piscine»: Javier Tebas, président de la Liga, à propos du non-respect supposé du fair-play financier par le PSG à l'occasion du transfert record du Brésilien Neymar du Barça au PSG.

«Se queda» («il reste»), tweet de Gerard Piqué enlaçant Neymar le 23 juillet, quelques jours avant l'officialisation de son transfert au PSG.

«Il a acheté la Fédération, le maillot en particulier, et une partie de la presse»: après la correction subie à Montpellier (54-3), l'entraîneur des arrières du Racing 92 Laurent Labit attaque Mohed Altrad, président du club montpelliérain mais aussi du groupe de BTP devenu quelques semaines plus tôt le premier sponsor à s'afficher sur le maillot du XV de France. La diatribe, qui vaudra à Labit quinze semaines de suspension et 1.500 euros d'amende - ainsi que 50.000 euros au Racing -, prendra un tout nouveau relief en août avec la révélation d'un contrat privé entre Altrad et Bernard Laporte, le président de la FFR, et de l'atténuation présumée d'une sanction fédérale envers le MHR. Une affaire dont Laporte n'est toujours pas débarrassé, le ministère français des Sports s'étant saisi du dossier avant de le transmettre à la justice.

«Je crois que vous auriez rigolé si je vous avais dit que je gagnerais deux tournois du Grand Chelem cette année»: Roger Federer après sa huitième victoire à Wimbledon, son second Grand Chelem 2017 après son succès en Australie.

«On ne peut pas faire pire que maintenant. Il va falloir retrouver un peu de confiance, qui a complètement déserté cette équipe»: Mathieu Bastareaud après le match nul du XV de France face au Japon (23-23) en conclusion d'une série de tests de novembre catastrophique, avec une lourde défaite contre la Nouvelle-Zélande (18-38) et un match médiocre contre l'Afrique du Sud (17-18).

«Ce n'est pas le scénario idéal»: Sebastian Coe, président de l'IAAF, à propos de la victoire sur 100 m de l'Américain Justin Gatlin, deux fois suspendu pour dopage, devant la légende Usain Bolt, troisième pour sa dernière course individuelle.

«Il s'agit d'une attaque sans précédent contre l'intégrité des jeux Olympiques»: le président du CIO Thomas Bach, à propos du dopage institutionnalisé mis en place par la Russie entre 2011 et 2015, notamment pour les JO 2014 à Sotchi.

«J'ai choisi l'OM car beaucoup de personnes m'ont dit de ne pas venir, à cause de l'ambiance chaude, des gens qui oublient vite. Moi, j'aime où il y a la merde»: Patrice Evra dans La Provence le 6 septembre, quelques semaines avant de s'en prendre physiquement à ses supporteurs lors d'un déplacement à Guimares en Coupe d'Europe.

«Je sais que la majorité n'en foutaient pas une, tandis que les autres faisaient la fête et même s'entraînaient bourrés»: l'épouse du gardien Claudio Bravo explique sur son compte Instagram le 11 octobre pourquoi le Chili a été éliminé sur la route du Mondial.

«Est-ce que j'étais inquiet pour mon retour? Non. Les lions ne récupèrent pas comme les humains»: Zlatan Ibrahimovic après son retour sur les terrains le 18 novembre avec Manchester United. Il n'avait plus joué depuis une rupture à un ligament croisé en avri.