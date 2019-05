Dans la foulée de Dora et Cesare avant l'ING Night Marathon

Dora Carriero et Cesare Guliano feront partie des milliers d'anonymes qui arpenteront les rues de Luxembourg lors de la 14e édition de l'ING Night Marathon, ce samedi 1er juin. Nous vous proposons de les suivre pas à pas jusqu'au jour J.

16.000 inconditionnels de la course à pied prendront le départ des différentes épreuves proposées par la 14e édition de l'ING Night Marathon, le samedi 1er juin. Dora Carriero et Cesare Guliano feront partie de ces anonymes qui prendront d'assaut les rues de Luxembourg soutenus par des milliers de spectateurs. Nous vous proposons de les suivre pas à pas jusqu'au jour J. Ce samedi, dans leur journal de bord, nos deux passionnés se présentent.



Dora Carriero, une passionnée qui se contentera cette année de franchir la ligne d'arrivée sans blessure. Photo privée

Bonjour, je suis Dora, j'ai 60 ans et un mental d'acier! J'ai débuté la course à pied à l'âge de 25 ans. Je vous avoue que ce n'était pas par passion. J'ai toujours été attirée par le sport. J'ai pratiqué, ou pratique encore, la natation, le squash et le tennis. Je profitais alors de ma pause de midi pour me défouler.

Tout a changé lorsque j'ai eu mon deuxième enfant. Je me suis alors retrouvée dans mon quotidien et la seule chose à faire lorsque j'avais un créneau était de mettre mes baskets et d'aller courir. La course à pied est rapidement devenue une passion. Pour moi, c'est du sept jours sur sept!

Cette discipline m'apporte beaucoup de bonheur. Mais, davantage que la course sur route, je préfère les trails en forêt. Etre dans la nature, c'est mon truc. Et comme j'ai connu quelques petits soucis, le sol de la forêt, moins agressif que le macadam.



Mon début d'année a été compliqué en raison d'une blessure que j'ai ressentie au mois de février. Je me suis retrouvée avec toute la moitié droite du corps bloquée. Je me suis dis que ça passerait et que le froid et la fatigue devaient être à l'origine de cette blessure. Pendant trois mois, j'ai tourné en rond. Inflammation du nerf sciatique? Problème de cervicales dû au stress?

J'ai ensuite passé une IRM (imagerie par résonance magnétique) qui a décelé une rupture de tendon à l'épaule droite. Alors, vous pensez bien que mon objectif de cette année sera de terminer le marathon... sans blessure.

Bonjour, je m'appelle Cesare Giuliano, j'ai 41 ans, je suis marié à Manuela et nous avons deux enfants, Louis et Gabriel... qui courent déjà avec nous. J'ai commencé le sport par le foot et j'ai joué 15 ans sous les couleurs du CS Hollerich, de l'Alliance 01, avec qui j'ai été champion au niveau des équipes réserves, et pour terminer de l'Egalité Weimerskirch. C'est en 2006 que j'ai arrêté, mais je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai débuté la course à pied grâce à mon beau-père, Marc Knauf qui a 50 ans de pratique sportive derrière lui. Un sacré sportif!

Et dire que je détestais courir, même quand je jouais au foot. Je m'y suis mis doucement, du fitness d'abord puis quelques sorties à trois, le beau-père, sa fille et moi. Une fois par semaine pour commencer, le dimanche généralement. Ce fut un apprentissage difficile. Je comptais la moindre distance parcourue. D'abord un à deux kilomètres, puis trois à quatre et très progressivement des sorties de quatre à six kilomètres.

Cesare Giuliano lors du ravitaillement de la 18e édition. Photo: Guy Wolff

J'ai compris que je devais adapter mon alimentation pour progresser. Je devais manger plus sainement. Terminer la junk food, les soirées un peu alcoolisées avec les copains... mais ça, il ne faut pas le dire.

Je me suis lancé en 2006, avec mon premier Postlaf. L'essentiel était de terminer vivant à l'arrivée. Je me suis ensuite inscrit à mon premier semi lors de l'ING Marathon, là encore le chrono était secondaire. Mais, au fil du temps, j'ai changé. Quand on commence à s'améliorer, on court après le chrono même si on a toujours la crainte de la crampe pendant l'épreuve.

Pour m'entraîner, je retrouvais une bande de cinq ou six copains. Aujourd'hui, je suis le seul à continuer, tous ont arrêté. De passe-temps, la course est devenue une passion aujourd'hui.

Dora et Cesare vous donnent rendez-vous mardi pour vous faire part de leur sensation avant le départ.