Daniel Marques (AS Sparta Dudelange): «Deux dernières journées de folie»

L’AS Sparta Dudelange lorgne d’un coin de l’œil le Top 4 en vue d’une qualification pour les play-offs en futsal. A deux journées de la fin, les Dudelangeois pointent à trois unités de l'US Esch, quatrième. Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, les hommes du président Daniel Marques affrontent dimanche (19h30) le RAF Differdange.

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Daniel Marques, comme tout le monde, l'AS Sparta Dudelange a subi la loi du leader, le Racing Luxembourg, sur son parquet. Etait-il possible de faire mieux qu'une défaite 8-4?



Cette année, le Racing est une équipe très forte, équilibrée dans tous les secteurs de jeu et composée de nombreux joueurs de qualité. On savait que cela allait être un match plus que difficile. Ils sont rentrés à fond dans la partie, et on a été débordés durant les trois premières minutes. Ensuite, on a repris un peu nos esprits et commencé à faire notre jeu. On savait que parfois, défensivement, le Racing laisse des espaces, et on a essayé de profiter de toutes les occasions qui s'offraient à nous. Mais la victoire du Racing est incontestable.

Ce dimanche (19h30) face au RAF Differdange, qui lutte pour sa survie en Ligue 1 et ne lâchera rien, vous avez la possibilité de vous relancer...

Cette saison 2017-2018 est assez équilibrée. Hormis les trois premiers du classement, qui ont fait la différence, le niveau des équipes classées de la quatrième à la dixième place est assez identique. Les positions des équipes changent pratiquement à chaque journée de championnat et le dixième peut par exemple, d'une façon réaliste, aller chercher des points chez le quatrième du classement. Nous affrontons le RAF Differdange, qui est certes huitième, mais en aucun cas, on ne prend ce match comme une formalité. Si nous nous battons pour arriver à cette quatrième place, eux bataillent afin d'éviter la descente en Ligue 2. On s'attend à un match difficile, tendu et nerveux. Mais le fait d'avoir garanti notre maintien en Ligue 1 depuis deux journées nous a permis de préparer la fin du championnat d'une manière plus tranquille. Et nous faisons un bon second tour. Nous espérons pouvoir continuer sur cette lancée, réaliser un match intelligent contre le RAF Differdange dimanche, et profiter d'une possible nervosité de l'adversaire.

Ensuite, ce sera déjà le dernier match de la phase classique, face à l'actuelle lanterne rouge, le FC Nordstad. A condition de réaliser un six sur six, vous pourriez finir quatrièmes et prendre part aux play-offs...



Effectivement, nous sommes pour l'instant à trois points de l'US Esch, et, en théorie, leur dernier match (contre le Racing, ndlr) est plus compliqué que le nôtre. Mais le FC Nordstad n'est pas en finale de la Coupe de Luxembourg pour rien. De plus, nous jouerons à Niederfeulen. Nous nous attendons à un match extrêmement compliqué. Le FC Nordstad a une excellente équipe et c'est une (mauvaise) surprise de les voir occuper la dernière place. Mais tout comme nous, ils veulent gagner les deux derniers matches afin de rester en Ligue 1. Il ne faut aussi pas oublier l'Union Titus Pétange et le Samba 7 Niederkorn, qui ont encore aussi mathématiquement des chances de décrocher la quatrième place. Il faut s'attendre à deux dernières journées de folies, où tout peut arriver.

L'AS Sparta Dudelange version 2017-2018: en play-offs titre ou pas? Photo: Stéphane Guillaume

On parle d'un éventuel partenariat avec le club de football à onze du F91 Dudelange, des émissaires du leader de la BGL Ligue sont d’ailleurs venus visionner votre match face à l'UT Pétange. Où en sont les discussions?

Ce n’est un secret pour personne que nous sommes en pourparlers avec le F91 depuis quasiment la première saison du championnat organisé par la FLF. Nous essayons de faire évoluer notre club afin qu'il puisse s'appuyer sur des bases solides et rencontrer le succès sportif durable, à moyen et long terme. Ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs possibilités s'offrent à nous. Mais nous devons prendre les décisions avec le recul nécessaire et faire ce qu'il y a de meilleur pour le club. Pour l'instant, il n'y a rien de décidé et les choses se feront de manière naturelle, sans se presser.

Le programme de la 17e journée de Ligue 1



Dimanche



18h: Amicale Clervaux - Racing FC Union Luxembourg

18h30: FC Bettendorf - FC Differdange 03

19h: Samba 7 Futsal Niederkorn - FC Nordstad (au Fousbann)



19h30: AS Sparta Dudelange - RAF Differdange

20h: US Esch - Union Titus Pétange



Le programme de la 14e journée de Ligue 2



Dimanche



18h: 58 Latdevils Garnich - Futsal Wilwerwiltz

18h30: FC Wiltz 71 - Red Boys Aspelt

20h: All Stars Colmar-Berg - CS Fola Esch