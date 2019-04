Daniel Da Mota n'a marqué que son troisième but de la saison ce vendredi à Pétange, mais celui-ci vaut très cher puisqu'il offre les trois points au Racing qui se replace idéalement dans la course à l'Europe. Aleksandar a inscrit son douzième but de la saison contre le Fola.

Daniel Da Mota à pas feutrés, Biedermann se détache

Le classement des buteurs après la 22e journée

19 buts: Hadji (Fola)

12 buts: Biedermann (Rosport) +1

10 buts: Benamra (Mondorf), Bensi (Fola), B. Cabral (RMHB), Jager (Strassen)

9 buts: Karapetian (Progrès), Luisi (Jeunesse), Sahin (Rumelange), Turpel (Dudelange)

8 buts: Shala (Racing)

7 buts: Holtz (Etzella), Lourenco (Strassen), Scanzano (Mondorf), Da. Sinani (Dudelange)

6 buts: Bojic (UTP), Couturier (Dudelange), De Almeida (Progrès), Deruffe (Differdange), Diallo (Rumelange), Ibrahimovic (Dudelange), Mokrani (RMHB), Perez (Dudelange), Sawaneh (UTP), Seydi (Fola) +1, De. Sinani (Fola), Weirich (Rosport)

5 buts: Abreu (UTP), Gomes (Rumelange), Klapp (Fola), Muratovic (Differdange), Nakache (Racing)



4 buts: Agouazi (Racing), Caron (Differdange), Françoise (Progrès), Kadrija (Etzella), Kyereh (Jeunesse), Lavie (Hostert), Ndiaye (Jeunesse), Pokar (Dudelange), Runser (Strassen), S. Thill (Progrès)

3 buts: Basic (UTP), Bernardelli (Strassen), Carnevalli (UTP), Corral (Fola), Cruz (Dudelange), Da Mota (Racing) +1, Dango (Hostert), Dzanic (UTP), Couto Pinto (Differdange), Er Rafik (Jeunesse), Lahyani (Hostert), Lusamba (Rumelange), Martins (Mondorf), Pedro (Jeunesse), Peters (Hostert), Ruppert (Strassen), Stolz (Dudelange), D. Stumpf (Hostert), Torres (Progrès), Zwick (Etzella)

2 buts: Almeida (Differdange), Arantes (RMHB), Birk (Racing), E. Cabral (Mondorf), Correia (Etzella), Delgado (Jeunesse), Dikaba (Fola), Eichhorn (Hostert), Esch (UTP), Fostier (Rumelange), Gashi (Titus Pétange), Hall (Progrès), Hégué (Mondorf), Heinz (Rosport), Jordanov (Dudelange), Kalisa (Etzella), Klica (Jeunesse),Kruska (Dudelange), Maison (Rumelange), Malget (Dudelange), Marques (Mondorf), Martins (Progrès), Mboup (Racing), Payal (Strassen), Pimentel (Etzella), Siebenaler (Differdange), P. Simon (Racing), Szimayer (Racing), Todorovic (Jeunesse), Wang (Hostert), Yao (Mondorf), Yao (Rosport)

1 but: Agovic (Dudelange), Arnold (Etzella), Bah (RM Hamm Benfica), Bastos (Progrès), Bechtold (Rosport), Bensi (Fola), Benzouien (Dudelange), Bernard (Fola), Bidon (Etzella), Bisevac (Dudelange), Borges (RMHB), Bouchibti (Etzella), Da Silva (Racing), Dabrowski (Rumelange), Dallevedove (Rosport), Decevic (Hostert), Delgado (Jeunesse), A. Dervisevic (Hostert), Dionisio (Racing), Dos Santos (Strassen), Donval (Rumelange), Eshtimi (Progrès), Feltes (Rosport), Fisch (Rosport), Franzoni (Differdange), Garos (Differdange), Gomes (RMHB), Hartmann (Rosport), Held (UTP), Hennetier (Racing), Hoffmann (Hostert), Humbert (Racing), Hurth (Hostert), Jänisch (Differdange), Jarecki (Etzella), Karayer (Progrès), Kasel (Rosport), Kenia (Dudelange), Koçur (Fola), Lafon (Strassen), Medina (Etzella), Mélisse (Dudelange), Menessou (Jeunesse), Menaï (Jeunesse), Mendes (RM Hamm Benfica), Menessou (Jeunesse), Mondon (Strassen), Nabli (Mondorf), Natami (Jeunesse), Osmanovic (Racing), Oukache (Differdange), Ramdedovic (Progrès), Ribeiro (Differdange), Saiti (Fola), Schneider (Progrès), Silaj (UTP), B. Simon (Strassen), J. Simon (Racing), Steinbach (Jeunesse), C. Stumpf (Hostert), P. Stumpf (Dudelange), Soares (Mondorf), Sully (Strassen), Swistek (Differdange), Tsuchihaschi (Strassen)

C.S.C.: Klein, Zwick, Correia, Malget, Monteiro, Weber, Hall, Kalisa, Souto, Mastrangelo