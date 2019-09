Danel Sinani et Elodie Martins sacrés

L'attaquant international dudelangeois a été désigné footballeur de l'année à l'occasion de la Nuit du football organisée par la FLF, ce vendredi soir à Mamer. Chez les dames, Elodie Martins a devancé Andrea Burtin, son dernier rempart au Racing.

(DH) - Le trophée du meilleur footballeur de l'année reste dans le giron de l'équipe nationale avec le premier sacre de Danel Sinani (22 ans). Auteur d'une saison de toute beauté, l'attaquant de la Forge du Sud s'est offert un doublé Coupe-championnat avec le F91 tout en prenant soin d'étaler toutes ses qualités au grand jour, en Ligue Europa.

Récompensé par Paul Peckels, directeur général de Saint-Paul Luxembourg, Sinani remporte la Coupe du Challenge Guy Greffrath pour la première fois. Le joueur né à Belgrade a reçu les faveurs d'un panel de votants constitué par les journalistes et correspondants du Luxemburger Wort, les entraîneurs de BGL Ligue et par un panel de joueurs.

La fabuleuse saison du F91 Dudelange a remporté dimanche son 15e titre de champion. En attendant d'ajouter une huitième Coupe de Luxembourg dans sa vitrine, nous vous proposons un zoom arrière sur une saison 2018-2019 qui restera dans les annales et dans les cœurs.

Il devance Samir Hadji (Fola). Le meilleur buteur du championnat, avec 23 réalisations, est le seul non-Dudelangeois du Top 5 puisque Dave Turpel, Dominik Stolz et Clément Couturier complètent le quinté gagnant.

A Stéphane Muller le but de l'année

Blessée à un genou, Karen Marin a manqué une bonne partie de la saison et n'a pu défendre son titre de meilleure joueuse. Un titre qui a échappé à Bettembourg, le champion en titre, puisque le trophée est revenu à Elodie Martins. L'ancienne professionnelle du FC Metz a remporté la Coupe de Luxembourg avec le Racing et devance sa gardienne Andrea Burtin. Sadine Correia (Bettembourg) complète le podium.

Le palmarès Les dix derniers vainqueurs

2009-10: Dan Huss (Grevenmacher)

2010-11: Daniel Da Mota (Dudelange)

2011-12: Aurélien Joachim (Dudelange)

2012-13: Stefano Bensi (Fola)

2013-14: Sanel Ibrahimovic (Jeunesse)

2014-15: Laurent Jans (Fola)

2015-16: David Turpel (Dudelange)

2016-17: Omar Er Rafik (Differdange)

2017-18: David Turpel (Dudelange)

2018-2019: Danel Sinani (Dudelange) Chez les dames

2018-19: Elodie Martins (Racing)

2014-15: Karen Marin (Bettembourg)

2015-16: Andreia Machado (Progrès)

2016-17: Karen Marin (Bettembourg)

2018-19: Kimberley dos Santos (Bettembourg)





Au niveau du Trophée du Fair Play, les Juniors de l'US Esch, les Cadets de l'Entente CSO/Niederkorn et les Scolaires de l'Entente Äischdall ont été récompensés. Pour ce qui est des Seniors, Dudelange (BGL Ligue), le Swift (Promotion d'Honneur), Äischdall (D1), Rambrouch (D2) et Dalheim ont été mis à l'honneur. Du côté des Dames, Mamer (Ligue 1), Bissen (Ligue 2) et Merl-Belair (Ligue 3) ont été distingués.