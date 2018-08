Les Dudelangeois ont accueilli le tirage au sort de la phase de poules de l'Europa Leage dans la joie même si le F91 ne croisera aucun club anglais. Le programme vient également de sortir avec l'AC Milan comme premier adversaire au Barthel.

Danel Sinani: «Ce tirage est excellent»

Les Dudelangeois ont accueilli le tirage au sort de la phase de poules de l'Europa Leage dans la joie même si le F91 ne croisera aucun club anglais. Le programme vient également de sortir avec l'AC Milan comme premier adversaire au Barthel.

Danel Sinani: «Quand tu joues dans une phase de poules, tu ne peux pas trop nourrir d'ambitions sportives. Alors oui, ce tirage est excellent. Tout le monde attendait un club comme le Milan ou le Betis Séville. Le seul petit regret, c'est de ne pas avoir hérité d'une équipe anglaise. C'est aussi bien d'éviter de trop longs voyages. La fatigue? Non, c'est juste magnifique de jouer de tels matches.»

Jerry Prempeh: «J'aurais préféré le groupe avec Arsenal et le Sporting, mais le nôtre est très bien aussi. Le prestigieux Milan AC, le chaudron de l'Olympiakos et le Betis dont mon ami Kevin Nakache m'a venté son ambiance: on va se régaler. Les pays de l'Est, on a déjà assez donné... Sportivement? Désormais, ce n'est que du bonus. On va tout faire pour ne pas perdre les six matches, mais la mission est déjà accomplie.»

Clément Couturier: «C'est quasi le groupe parfait. Nous aurions aimé affronter une équipe anglaise. Cela aurait été énorme de pouvoir jouer Chelsea ou Arsenal, car la Premier League est pour moi le top championnat. Mais c'est un beau groupe, avec de supers équipes. L'Olympiakos possède de super supporters, l'AC Milan est un club légendaire et se sera super de se déplacer à San Siro, alors que le Betis Séville est un bon club de Liga. C'est vraiment un groupe très intéressant, ça va nous changer des clubs roumain, hongrois ou kossovar. A nous de profiter... et on ne sait jamais maintenant (rires) ! Plus sérieusement, sans s'enflammer on va profiter de ces instants car ce seront des moments rares dans une carrière. J'aurais quand même bien aimé un club français: Marseille. Jouer au Vélodrome, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais je ne vais pas me plaindre si je vais à San Siro.»



Joe Frising: «C'est presque le meilleur tirage que l'on pouvait avoir avec trois adversaires attractifs. Oui j'aurais voulu Arsenal, mais je ne vais pas me plaindre non plus. Le Milan, c'est un club historique avec un stade mythique. Bien sûr, ce n'est plus le grand Milan d'il y a dix mais ça reste très fort. C'est vraiment top, ça va nous changer. Moi, je suis parti tellement à l'Est que je voulais autre chose.»

Le calendrier

1re journée: 20 septembre

Dudelange - AC Milan (21h)



2e journée: 4 octobre

Real Betis - Dudelange (18h55)



3e journée: 25 octobre

Dudelange - Olympiakos (18h55)



4e journée: 8 novembre

Olympiakos - Dudelange (21h)



5e journée: 29 novembre

AC Milan - Dudelange (18h55)



6e journée: 13 décembre



Dudelange - Real Betis (21h)