Dan Theis à Differdange: «Une affaire de cœur»

Pascal Carzaniga débarqué de son poste d'entraîneur ce lundi matin, le club de Fabrizio Bei a nommé son successeur en début de soirée. Il s'agit de Dan Theis.

(DH). - Pascal Carzaniga, l'entraîneur du FC Differdange 03, ainsi que David Zitelli, son adjoint, ont été limogés ce lundi matin après le revers concédé face au Fola (0-2), lors de la 20e journée de championnat de BGL Ligue.



En début de soirée, lors d'une conférence de presse, le club actuellement cinquième avec 30 points, à six unités derrière la Jeunesse, a annoncé que Dan Theis va prendre la relève de l'entraîneur français avant la venue du FC Rodange 91, ce mercredi soir, pour le compte de la 16e journée de championnat.

Le technicien de 50 ans fait son retour dans un club qu'il a déjà entraîné à deux reprises: de novembre 2003 à juin 2006, et de juillet 2009 à avril 2011. Il n'a pas signé de contrat. L'ancien international a aussi entraîné les U19 de la FLF, ceux du F91 Dudelange au sein de son académie avant de prendre en main l'équipe première (juin-octobre 2011), le Swift Hesperange (mars - juin 2012), la Jeunesse Esch (avril 2013 - juin 2015), le Victoria Rosport (juillet 2015 - mars 2016) et l'UN Käerjéng 97 (novembre 2016 - juin 2017).



Fernand Braun, qui était son adjoint à la Jeunesse, sera son bras droit alors que Arny Kirch et Pascal Bürger restent dans le staff technique.



«Ce ne fut pas une décision facile», a indiqué le président Bei en préambule de la conférence de presse organisée à la hâte. Joint en fin matinée, le nouvel entraîneur du FCD03 a «d'abord dû demander à mon chef (son épouse), ce qu'elle en pensait», avant de donner son accord en début d'après-midi.

«Je n'ai pas pour habitude de me séparer de mes entraîneurs et je veux remercier Pascal (Carzaniga) et David Zitelli pour le travail effectué», a encore indiqué Bei. «Pour le remplacer, j'ai donc contacté un vieil ami (Dan Theis). Je connais son engagement, ses capacités et surtout je voulais quelqu'un qui connaisse la maison. Il nous faut désormais parler au présent et faire tout notre possible pour réaliser les objectifs définis en début de saison.»

«Je vais voir ceux qui doutent»

Si Dan Theis a gardé la primeur de ses réflexions pour ses joueurs, il ne discutera pas avec son prédécesseur qu'il connait bien pour avoir partagé des formations d'entraîneur en Belgique. «Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que l'effectif est de qualité, de grande qualité même. Je veux ramener de la confiance dans le vestiaire, dans les têtes des joueurs, pour que cela se traduise sur le terrain car nous avons déjà un match mercredi (contre Rodange)», a souligné l'ancien de la Jeunesse.

«Pour moi, le choix de répondre positivement à Differdange, c'est une affaire de cœur.» Theis a dispensé ce lundi soir son premier entraînement. «Je vais tout de suite voir les joueurs qui doutent et les autres», a-t-il conclu.

Pour la réception de Rodange, il convoquera tout le groupe excepté Malouda et Amri qui sont blessés.