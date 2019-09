Le ministre des Sports a été désigné candidat européen au comité exécutif de l’Agence mondiale antidopage pour la période 2020-2021. Il veut axer son action future sur l'éducation et la prévention des jeunes sportifs.

Dan Kersch en pointe dans la lutte contre le dopage

(DH) - A l’issue du vote des délégués des ministères des Sports et des agences antidopage nationales de 48 pays européens, présents ce jeudi au Conseil de l’Europe, Dan Kersch a été désigné comme candidat européen au comité exécutif de l’Agence mondiale antidopage (AMA) pour la période 2020-2021.



Le ministre luxembourgeois des Sports était en lice face à quatre autres candidats, mais sa désignation doit encore être entérinée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

Lors de sa présentation, le ministre Dan Kersch a notamment souligné que sa candidature était motivée par sa volonté de défendre les positions européennes en vue d’«un sport propre et intègre», tout en tenant compte des intérêts des athlètes. Le ministre a également rappelé la politique de «tolérance zéro» du Luxembourg et a insisté sur «l’importance qu’il faut accorder à l’éducation et à la prévention des jeunes sportifs».

«C’est un investissement à long terme, dont l’impact immédiat est certes moins médiatique que les contrôles, mais auquel je crois beaucoup. Il faut sensibiliser les sportifs, dès leur plus jeune âge aux conséquences du dopage, sur leur santé mais aussi sur les conséquences sportives et judiciaires» a-t-il souligné.

Pour rappel, le comité exécutif de l'AMA est composé de 12 membres. Il est composé à parts égales de représentants du mouvement olympique et des gouvernements.