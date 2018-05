Damien Gaudin s'offre un second succès, Alex Kirsch placé

A l'instar de l'an dernier, le Français Damien Gaudin (31 ans) a dominé ce mercredi soir le prologue du SkodaTour de Luxembourg, disputé au coeur de la capitale sur 2,3 km. Il s'agit de la deuxième victoire de rang pour le coureur de l'équipe Direct Energie sur cette épreuve. Quant à Alex Kirsch (WB-Aqua Protect), il a fini 8e.

Eddy RENAULD A l'instar de l'an dernier, le Français Damien Gaudin (31 ans) a dominé ce mercredi soir le prologue du SkodaTour de Luxembourg, disputé au coeur de la capitale sur 2,3 km. Il s'agit de la deuxième victoire de rang pour le coureur de l'équipe Direct Energie sur cette épreuve. Quant à Alex Kirsch (WB-Aqua Protect), il a fini 8e.

Le maillot change mais au final, c'est toujours Gaudin qui recueille le bouquet du vainqueur. Il y a un an, le Français avait triomphé sous les couleurs de l'Armée de Terre au coeur de la capitale. Ce mercredi, c'est sous la tenue de Direct Energie qu'il a signé sa première victoire de sa saison. En signant un chrono de 3'16", il a rapidement mis la concurrence à pied.

La deuxième place est revenue à l'Allemand Alexander Krieger (Leopard) avec un retard de 1" alors que le troisième temps du jour est revenu au Slovène Jan Tratnik (CCC) 3'19".



«J'ai tout donné,et honnêtement je n'aurais pas pu faire mieux. Je veux signer un gros mois de juillet et tenter de décrocher ma sélection pour le Tour de France. Cette victoire me fait évidemment plasir», a commenté le vainqueur du jour.

Le Top 5 est complété par le Français Adrien Petit (Direct Energie) qui a concédé 4" sur son équipier. La formation française a d'ailleurs signé un joli tir groupé avec la 5e place de Jonathan Hivert (3'21"). «On peut miser un collectif impressionnant. Pour jeudi, on pourra miser sur Adrien Petit et pour le général, Jonathan Hivert est bien placé. Peu importe le vainqueur, tant que le maillot reste dans l'équipe. Sans équipe WorldTour, la course sera peut-être plus difficile à contrôler mais d'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte comme la météo ou le tracé qui me semble plus difficile que l'an dernier. Je pense que les sprinters n'auront qu'une seule occasion de s'illustrer», conclut Gaudin.



Malgré de nombreuses erreurs techniques, Alex Kirsch a fini ce prologue à une encourageante 8e place. Photo: Serge Waldbillig

Du côté des coureurs luxembourgeois, Alex Kirsch a signé une prestation intéressante en signant 3'24", soir un retard de 8" sur le vainqueur du jour. Et pourtant le coureur de WB-Aqua Protect était partagé: «Je suis devant c'est très bien, physique tout est en ordre mais sur le plan technique, mon prologue était nul. J'ai commis de trop nombreuses fautes techniques, cela a commencé avec le premier virage. Dans ces conditions, c'est un exploit d'être parmi les premiers».

Parmi les autres représentants de la FSCL, on épinglera la belle sortie de Gaëtan Pons (3'27") et une 15e place à la clé alors que Pit Leyder a pris le 19e rang (3'28"). Ivan Centrone a finin aux portes du Top 20 avec une 23e place (3'30"). Les autres Luxembourgeois: 64e Tom Thill (3'38") et Raphaël Kockelmann 77e (3'41").

Ce jeudi 31 mai, la 1re étape reliera Luxembourg à Hesperange sur la distance de 186,7 km. La mise à l'honneur de Bob Jungels, qui était prévue ce mercredi soir à l'issue du prologue, aura lieu à l'issue de cette première étape en ligne.

