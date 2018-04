Le Swift a de nouveau été accroché et le Wincrange-Larochette continue de fondre sur le leader. En Ligue 3, Ell, en Série 1, a fait un grand pas vers la Ligue 2. En Série 2, Junglinster poursuit sa balade.

Dames: Wincrange et Larochette y croient encore

Ligue 2: Vianden freine le Swift

Lors du match aller, le Swift avait déjà peiné à Vianden, en remportant sur le fil sa plus courte victoire de sa série de dix succès du premier tour (3-2). Samedi, Vianden a réussi à faire perdre ses premiers points à domicile au leader. Sandra Zanon a vu double pour l'Orania, en ouvrant la marque et en offrant un point à ses couleurs avec une égalisation tombée dans les derniers instants (2-2). Juste avant la pause, le Swift avait retourné la marque en cinq minutes à 2-1.

Wincrange a dominé Bettembourg 2 en ouvrant d'abord la marque à la 30e minute par Martine Schon puis en assommant son adversaire avec trois buts consécutifs inscrits avant la pause par Kate Melchior, Sara Mujanovic et Martine Schon. En seconde période, Line Justine et Tia Berscheid ont fait monter la marque à un score tennistique (0-6). Les Nordistes, avec leur net succès, ont à présent la meilleure différence de buts de la série et viennent de réduire leur retard de 9 à 4 points en deux matches sur le Swift qui a subi une succession inédite d'une défaite et d'un partage. Deuxième, Larochette enchaîne une septième victoire consécutive avec deux buts par acte face au Fola Esch 2 (4-1) et avant un déplacement crucial à Wincrange.

17 Les dames de Bettembourg II. Photo : Michel Dell’Aiera

Ligue 3 série 1: la foule pour saluer le succès d'Ell 2!

Battu au match aller, Ell 2 a pris sa revanche en ne laissant aucune chance à Pratzerthal/Grevels dans le match au sommet. Le leader menait déjà 3-0 à la pause dans un derby joué devant 130 spectateurs et terminé sur le score de 5-1. Les buts du leader ont été inscrits par Andreia Faria, Vania Nogueira (2), Camille Fayt et Isabelle Kruchten. A la troisième place, Diekirch se relance dans la course au barrage après une victoire 3-1 acquise face à Larochette 2, ainsi que le Red-Black (vainqueur par forfait Bissen/Lintgen 2).

Ligue 3 série 2: Junglinster et Bertrange enchaînent

C'est la cinquième fois que Junglinster, leader autoritaire de la série, dépasse le cap des 15 buts en une rencontre cette saison. La Jeunesse a étrillé Rumelange qui est parvenu à sauver l'honneur (18-1). Buts de Gengler (4), Deda (6), Olivieri (5), Mendes et Fukino (2).

De son coté, Bertrange, le poursuivant de Junglinster, a infligé sa plus lourde défaite de la saison au Fola Esch 2 (0-10) avec les buts de Andrea Santos Coelho (5), Svenja Reiser (3), Catarina Vieira Rodrigues et Rocio Tilves Alvarez.

Enfin, l'Union Titus Pétange et Käerjéng/Rodange réalisent le premier 0-0 de la série de cette saison. Aussi le premier clean sheet de la défense du Titus.

Les réactions en Ligue 2

Paulo Cardoso (Fola Esch): «On était de loin la meilleure équipe sur le terrain. Malheureusement, quatre erreurs défensives nous coûtent quatre buts et trois points. Mais globalement, je suis très satisfait de la prestation et de l'attitude de mes joueuses. Cette défaite va nous rendre encore plus fort.» Larochette - Fola Esch 4-1

Luis Pereira (Vianden): «On était la meilleure équipe en début de match et on ouvre méritoirement le score. Après, on a cessé de jouer et Hesperange marque deux buts en cinq minutes. En deuxième mi-temps, l'équipe a continué de se battre et a égalisé à la 90e minute. Un match nul mérité pour les deux équipes. Chaque point reste important pour assurer le maintien. Bonne prestation de l'équipe qui a montré qu'elle était une grande famille à la fois sur et hors du terrain.» Swift - Vianden 2-2

Claudine Miller (Wincrange): «L'équipe a eu du mal à se mettre dans le match, habituée à évoluer sur un grand terrain alors que celui de Bettembourg est étroit. Un match donc moins facile que le score ne le laisse croire. Si l'équipe reste constante, nous sommes capables de remporter les matches importants face à Larochette, équipe constante et agressive, et contre le Swift qui perd de sa constance.» Bettembourg 2 - Wincrange 0-6

Les réactions en Ligue 3

Max Penne (Käerjéng/Rodange): «Une pelouse en très mauvais état qui a rendu difficile notre tâche. Et il nous manquait deux joueuses clés, dont une partie avec l'équipe U16. Un match nul décevant pour nous, avec un arbitre qui aurait pu siffler un peu mieux. Le problème est que la FLF ne s'intéresse pas aux Ligues 2 et 3, sinon ils auraient mis les matches de ce soir au mercredi 18 avril. Mais bon, il faut vivre avec.» Union Titus Pétange - Käerjéng/Rodange) 0-0

Eloi Weis (Ell 2): «Un pas important vers la Ligue 2, cerise sur le gâteau en gagnant le derby. Heureux de pouvoir compter sur ma capitaine Isabelle Kruchten (40 ans) qui se donne toujours à fond et guide une équipe de jeunes talents mais aussi de joueuses expérimentées.» Ell 2 - Pratzerthal/Grevels 5-1

Charles Berang (Bertrange): «Difficile de mettre une joueuse particulière en avant, l'équipe ayant pris ce match au sérieux. Mais les performances d'Andrea, Svenja et Catarina sont à souligner.» Fola Esch 2 - Bertrange 0-10