Dames: Wincrange est de retour en Ligue 1

Bettembourg et Karen Marin affolent les compteurs.

En ligue 2, Wincrange a assuré le titre, son ascension en Ligue 1 et... ne jouera plus cette saison. Triste journée en Ligue 1 avec deux forfaits sur six matchs et une équipe de Mamer à la dérive. Pourtant, les buteuses étaient en verve avec un quintuplé de Karen Marin et deux triplés de Cathy Silva et de Martine Schon.

Par Daniel Pechon



Des buts en rafales pour Bettembourg qui a atomisé Mamer. Avec au premier acte, des buts uniquement de Karen Marin, auteur d'un triplé. Puis en début de seconde période, un record de cinq buts inscrits en sept minutes, dont deux encore de Marin, le premier à la 57e ainsi que le dernier de la série, avec intercalés, un doublé de Senada Ceman (59e et 62e) et un but de Kimberley Dos Santos qui a encore mis aussi le neuvième. Cathie Batista Martins a arrondi le score à 0-10 à la 90e. Bettembourg n'avait plus marqué autant en déplacement depuis le 2 mai 2015 (à Wincrange, 1-13).

Colmar-Berg ne s'est pas déplacé à Junglinster, faute de réunir un nombre suffisant de joueuses (cinq absentes ainsi que la gardienne). Un mauvais concours de circonstances, dit-on du côté de Colmar-Berg. L'équipe devrait finir normalement la saison. Avec la prochaine journée un match face à Lintgen/Bissen qui est forfait, il ne reste plus qu'une rencontre pour Colmar-Berg, à Ell.

Itzig/Canach/CeBra a dominé Rosport/USBC/Christnach avec un triplé (1-0, 2-0 et 3-0) de Cathy Silva et un but de Lisa Noesen en clôture (4-0). Cinquième succès consécutif des joueuses de Hugo Dias Marques qui n'ont rien encaissé dans leur deux matches de la saison face à Rosport/USBC/Christnach (2-0 et 4-0).

Inconstance de Schifflange qui après une bonne sortie au Progrès a été puni à domicile par Wormeldange/Munsbach/CSG. Les visiteuses ont rapidement fait la différence avant la pause en menant 4-1 avec des buts d'Isabel Albert (0-1), de Maeve O'Hannrachain (0-2) et un doublé de Marta Estevez (1-3 et 1-4). Si Schifflange a mis un peu de doutes en revenant à 2-4 à la reprise, Maeve O'Hannrachain a rétabli la différence (2-5) et scellé le score à (3-7), après le but de Noémie Raths (2-6). Les Mosellanes gagnent une place, à la septième et.. Schifflange a la septième meilleure attaque de la série.

Le RFCUL a subi sa troisième défaite consécutive à domicile face au Progrès. Pressée, Amy Thompson a ouvert le score sur coup franc après 54 secondes. Juliana Andrade a doublé la marque avant la pause. Christelle Kuntz sur penalty et un doublé de Juliana Andrade ont fait grimper le score à 0-5. Le Progrès remporte son plus net succès depuis le 11 novembre et réalise une deuxième clean-sheet en trois déplacements.



Ligue 2: Wincrange est de retour parmi l'élite



Wincrange affrontait le Swift dans la rencontre au sommet et hasard du calendrier, jouait déjà son dernier match de la saison....( les deux prochains adversaires sont forfaits ). Les Nordistes ont ôté rapidement tout suspense avec un triplé de Martine Schon (21e, 26e et 30e). Pia Berscheid enfonçait le clou avec un quatrième but à l'heure. Wincrange est champion avec sa gardienne, Julie Augscheller qui n'a encaissé que trois buts en 2018.

20 La formation de l'AS Wincrange. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La formation de l'AS Wincrange. Photo: Stéphane Guillaume L'équipe du Swift Hesperange. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Danielle Scheuer et Samra Mujanovic (en orange, ASW), et Morgane Stibling. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Carolina Ferreira (ASW). Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Maria Valadares (Swift). Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Le mur des Oranges de Wincranges. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Samra Mujanovic (ASW). "La Ligue 1, c'est par là!" Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Boris Cigale, l'entraîneur du Swift. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Lynn Justen (ASW) et Mélissa Thill. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Kate Melchior (ASW) et Marine Schmitz (Swift). Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Claudine Miller, la coach de l'AS Wincrange. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Sara Moreira (ASW) et Noelia Alonso. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - M. José Rodrigues Orlando n'a pas hésité à sortir le carton jaune au moment opportun. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Angie Bisschops (ASW) et Maria Valadares (Swift). Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Carolina Ferreira (ASW) et Déborah Marchal. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Mélissa Thill (Swift). Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Angie Bisschops (ASW), et Lena Lordong. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Les filles de l'AS Wincrange se congratulent après le quatrième but. Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Mélissa Thill (Swift). Photo: Stéphane Guillaume Wincrange - Hesperange 4-0. - Samra Mujanovic (ASW) et Keltouma Douba (Swift). Photo: Stéphane Guillaume

La défaite du Swift conforte Larochette à la deuxième place. Après avoir été un leader autoritaire jusqu'en décembre 2017, le Swift n''a récolté ensuite que 8 points (dont un forfait) en sept sorties.

Réactions

Nicola Bevilacqua (Wormeldange/Munsbach/CSG): «Un score logique. Tactiquement bien positionné, on a développé un très bon football. J'avais des absentes mais leurs remplaçantes ont fait un très bon travail. Une bonne préparation pour le match de coupe, même si Ell part favori avec des joueuses qui profiteront d'un repos supplémentaire car elles n'ont pas joué ce samedi (forfait de Lintgen/Bissen). » Schifflange - Wormeldange/Munsbach/CSG 3-7

Claudine Miller (Wincrange): «Une très bonne performance de l'équipe, à 300 %. On a étouffé notre adversaire qui n'a jamais été capable de développer son jeu. Un score totalement mérité. A noter l'excellent travail cette saison de la défense et de Julie Augscheller (la gardienne). Cette équipe de Wincrange, que j'estime à 60 % de ses capacités, peut progresser, même si je souhaiterais trois renforts pour la saison prochaine. J'espère rester avec l'équipe même si cela sera un peu plus difficile professionnellement parlant.» Wincrange - Swift 4-0

Hugo Dias (Itzig/Canach/CeBra): «Nous avons fait un match très serein. Derrière nous avons très bien défendu, bien en place. Le milieu a bien fermé les lignes et devant, on s'est lâché. Nous avons complètement maîtrisé Rosport. Je ne peux avoir qu'un sentiment de fierté pour l’équipe.» Itzig/Canach/CeBra - Rosport/USBC/Christnach 4-0