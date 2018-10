Pour cause de match international entre les sélections nationales luxembourgeoise et estonienne, la Ligue 1 a fait relâche. En Ligue 2, Diekirch a engrangé sa quatrième victoire alors qu'Aspelt a été battu par Differdange.

Dames: un sans-faute pour Diekirch, Aspelt n’y arrive toujours pas

Pour cause de match international entre les sélections nationales luxembourgeoise et estonienne, la Ligue 1 a fait relâche. En Ligue 2, Diekirch a engrangé sa quatrième victoire alors qu'Aspelt a été battu par Differdange.

Par Gérôme Henrionnet

17 Laura Rodriguez Rahem (Differdange) contrôle le ballon devant Yara Mandy Daansen (Aspelt). Photo: Hans Krämer

La quatrième journée de Ligue 1 se déroulera ce mercredi à 19h30 avec, à l’affiche, le choc entre le Racing et Bettembourg. L’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG et Junglinster en recevant respectivement l’Entente Itzig/CeBra et l’Entente Rosport/USBC/Christnach souhaitent profiter de la confrontation entre les deux leaders pour assoir leur place au classement général. Rester en embuscade est aussi le souhait du Progrès Niederkorn qui jouera face à une équipe de Schifflange qui éprouve des problèmes d’effectif en ce début de saison.

En allant à Wincrange, Ell espère renouer avec la victoire tandis que son adversaire, après des matches aux contenus intéressants, convoite aussi les trois points.

En match avancé, Mamer s’est largement imposé sur le score de 8-0 face à Larochette.

Ligue 2 : Diekirch seul en tête

C’est en leader que Diekirch accueillait Ell II et c’est en leader que Diekirch s’est imposé 4-2.

Cette victoire permet aux joueuses d’Elton Delgado de prendre seules la tête du championnat puisque dans le même temps le Fola n’a pas pu faire mieux qu’un 0-0 à Vianden.

En revanche, période plus compliquée pour l’Entente Pratzerthal/Grevels qui après avoir concédé un match nul la semaine dernière, a été battue 2-4 par l’Entente CeBra/Itzig II.

Bettembourg II retrouve le sourire et se donne un peu d’air en battant facilement Bissen 5-0.

Pour voir du spectacle il fallait être à Bous où l’Entente Aspelt/Remich/Bous espérait une première victoire. Durant leur match contre l’Entente Differdange/Luna, les locales ont globalement dominé et se sont procuré beaucoup d’occasions franches, mais une mauvaise entame de match et un manque de réussite devant le but ont été trop rédhibitoires pour espérer ouvrir leur compteur point.



Dès la 3e minute, Renata Silva Costa profitait d’un corner pour marquer de la tête le premier but differdangeois. Elle récidivera à la 46e (0-2) puis ce sera au tour de Edina Kocan de tromper d’un imparable plat du pied Sally Strasser (0-3, 56e). Ne lâchant rien, les joueuses de Georges Bianchini réduisent l’écart avec un but d’Ana Fernandès (1-3, 71e) et par Jennifer Ribeiro suite à un coup franc magistralement tiré (2-3, 87e).

La mauvaise opération de samedi soir est à mettre à l’actif du Swift. En concédant, à domicile, le match nul 2-2 face à une équipe de Junglinster qui n'avait jusque-là pris aucun point, les dames d’Hesperange perdent des points qui pourraient être précieux en fin de saison.

Réactions

Anna Beissel (capitaine de l'Entente Aspelt/Remich/Bous): "Je trouve que nous avons bien joué mais le problème c’est que nous avons du mal à marquer et à l’inverse nous sommes punies à la moindre erreur. C’est dommage mais on va continuer à travailler."

Dzenisa Osmanovic (capitaine de l'Entente Differdange/Luna): "C’était vraiment un match difficile, l’entraîneur est un peu fâché surtout à cause de la fin de match mais gagner, même dans ces conditions, c’est bon pour le moral."

Ligue 3: Bertrange, Pfaffenthal et Mertert-Wasserbillig reçues cinq sur cinq

Déjà cinq points d’écart entre le cinquième et le sixième de Ligue 3 et cela seulement après cinq journées. Bertrange en marquant six buts contre Uelzechtdall (6-0), Pfaffenthal-Weimerskirch en scorant sept fois à Merl-Belair (0-7) et Mertert-Wasserbillig en infligeant un 9-1 au Fola II caracolent en tête avec 15 points. Seuls Hosingen et Diekirch II avec 13 et 12 points tiennent la cadence après leur victoire respective contre Pétange (5-2) et Larochette II (5-1)

En l’emportant 5-0 à Wiltz, l’Entente Käerjéng/Rodange se positionne tranquillement au milieu du classement.

En bas de classement, Ell III et Rumelange étaient à la recherche de leur première victoire, et dans ce duel de mal classés, c’est Rumelange qui a acquis les trois points en l’emportant 1-0