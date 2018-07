Après avoir obtenu une belle troisième place en championnat, les pensionnaires du stade Jos Haupert souhaitent poursuivre leur progression. Dans cette optique, Steve Senisi et son staff ont décidé d’étoffer leur cadre avec dix nouvelles joueuses.

Dames: le Progrès renouvelle son effectif

Dix arrivées et trois départs pour le club de Niederkorn

Pour tenter de mener à bien son championnat, le Progrès a recruté deux gardiennes: Irony et Katiusy Costa qui débarquent toutes les deux du RFCUL. Cloé Martens (Terville/FRA) et Marica Schreiner (Colmar-Berg) renforceront la défense des Jaune et Noir.

Pour animer l’attaque, le Progrès a trouvé son bonheur du côté du Mamer avec l'arrivée de Sarah Cardinali et le retour, après un prêt d'une saison, de Maïté Machado.

Autres retours à épingler: après avoir participé activement au doublé championnat-coupe avec Junglinster, Sarah Elias (défenseure) et Sabrina Deda (attaquante) reviennent au bercail. Elles seront rejointes par Amy Thompson, qui a mis fin à sa retraite sportive, et Rachel Bettmer qui s'est remise de sa vilaine blessure au genou.

Des arrivées qui devraient compenser les départs d’Océane Lopes et Andreia Machado vers le RFCUL et celui de Joana Guedes qui retourne à Schifflange à la suite de la fin de son prêt.