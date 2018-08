Le club doyen a misé sur la stabilité pour aborder sa deuxième saison en Ligue 2 à la plus grande satisfaction de son entraîneur Paolo Cardoso.

Dames: le Fola conserve son effectif

Le club doyen a misé sur la stabilité pour aborder sa deuxième saison en Ligue 2 à la plus grande satisfaction de son entraîneur Paolo Cardoso.

Par Gérôme Henrionnet

Il y a douze mois avant le début de la saison, un retour du Fola parmi l’élite du football féminin ne faisait aucun doute. Malheureusement ou heureusement, le football n’est pas une science exacte et après une décevante 5e place, l'équipe dames du club doyen repart pour une deuxième année consécutive en Ligue 2.

Pour aborder ce nouvel exercice, l’effectif, qui sera toujours dirigé par Paolo Cardoso, sera quasiment inchangé. Seule exception: l’arrivée de la Rodangeoise Mélanie Melano (milieu de terrain).



Conserver le même effectif faisait d'ailleurs partie des souhaits de l’entraîneur eschois. «Le plus grand recrutement du Fola cette année c’est que personne n’a quitté le club. Lara Marques, Sandra Marinho, Lara Picas, Erica Barros et Patricia Alexandre qui sont des transferts temporaires, ont même prolongé d’une saison. De plus, même s’il est encore un peu trop tôt pour les faire jouer en équipe première, nous disposons de jeunes filles qui montent dans la catégorie des Seniors.»