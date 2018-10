En l’emportant 3-0 face à l’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG, Bettembourg renforce sa première place. Derrière le leader, ça se bouscule au portillon puisque seulement trois points séparent Niederkorn, deuxième, et Wormeldange, sixième.

Sport 23 7 min.

Dames: la bonne affaire pour Wincrange et Niederkorn

Cinquième et septième journées de championnat chez les dames

En l’emportant 3-0 face à l’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG, Bettembourg renforce sa première place. Derrière le leader, ça se bouscule au portillon puisque seulement trois points séparent Niederkorn, deuxième, et Wormeldange, sixième.

Par Gérôme Henrionnet



Wincrange à l’arraché

Même si la prestation fournie par les joueuses de Marc Ollinger aurait mérité au moins un match nul, la situation se complique pour Schifflange avec une cinquième défaite cette saison. Le match démarre sans round d’observation et, dès la première minute, Wincrange ouvre la marque d’une superbe frappe croisée de Pauline Smeets (0-1). Les visiteuses cherchaient à inscrire rapidement un deuxième but mais sur un contre bien mené, Yana Lentz, plein axe, déviait la balle pour Vanessa Muller qui égalisait (1-1, 29e). La réaction des joueuses de Claudine Miller ne se fit pas attendre. A peine l’engagement effectué, elles reprenaient l’avantage sur une frappe lobée de 20 mètres signée Pia Berscheid.

Après la pause, les locales se montraient plus ambitieuses et décidaient d’aller presser plus haut leur adversaire. Cette stratégie allait payer puisque Muller, fauchée dans la surface de réparation, se faisait justice sur le penalty accordé (2-2, 53e).

Tout était à refaire pour Wincrange qui ne semblait pas se contenter du match nul. Berscheid, très percutante durant toute la rencontre, parvenait à arracher la victoire pour les Nordistes après avoir éliminé trois joueuses (2-3, 87e).



23 FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - L'équipe schifflangeoise. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - L'équipe schifflangeoise. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - La formation de Wincrange. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Debora Fraccalvieri (en vert, Schifflange) face à Pauline Smeets. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Marco de Ascencao Rodrigues, l'arbitre du match. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Léonie Costantini (Schifflange) derrière Pia Berscheid qui a armé sa frappe. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Milena Agostino (Schifflange) et Mara Sousa. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Le premier but de la rencontre a été inscrit par Vanessa Muller, ici félicité par Léonie Costantini. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Claudine Miller, la coach de l'ASW. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Debora Fraccalvieri, et Lis Bourg (ASW). Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - L'égalisation de Pia Berscheid pour Wincrange n'a pas traîné. Elle est enlacée par Stéphanie Hermes et Carolina Ferreira. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Vanessa Muller (Schifflange) et Samra Mujanovic. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Yana Schmidt (ASW). Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Marc Henri Olinger, l'entraîneur Schifflangeois. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Julie Augscheller, la gardienne de Wincrange, a été à deux doigts de détourner le penalty égalisateur de Schifflange. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - La joie collective du FC Schifflange 95 après le penalty égalisateur. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Lizel Mendoza (Schifflange) et Pia Berscheid. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Yana Lentz (Schifflange) face à Samra Mujanovic. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Lara Bourquel et Lis Bourg (ASW). Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Milena Agostino. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Sara Moreira. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Carolina Bernardo (Schifflange) à la poursuite de Carolina Ferreira. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Tamara Rossetti, la gardien Schifflangeoise. Photo: Stéphane Guillaume FC Schifflange 95 - AS Wincrange 2-3. - Stacey Perrey (Schifflange) au duel avec Lis Bourg. Photo: Stéphane Guillaume

La solidarité du Progrès

Deuxième match face à un cador et deuxième défaite pour le Racing. Face à Niederkorn, la formation de Tiago Pereira a encore craqué. Les joueuses de Steve Senisi ont fait preuve durant toute la rencontre de caractère, de solidarité et d’abnégation. Et c’est fort logiquement qu’elles sont rentrées au vestiaire avec un avantage d'un but, une réalisation de Juliana Andrade. En deuxième période, le Racing se montrait plus entreprenant mais en vain. Sans trop d’inspiration, les joueuses de la capitale se sont même fait breaker à la dernière minute par Amy Thompson.

Bettembourg enchaîne

Après son succès contre le Racing, Bettembourg a enchaîné par une victoire sur le score de 3-0 face à l’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG. C’est Anouchka Besch qui trouvait la première la faille à la suite d’une passe en retrait de Karen Marin (1-0, 16e). Les locales, bien disciplinées, continuaient à créer du jeu. Elles furent justement récompensées par l’intermédiaire de Kate Thill, qui ,après avoir récupéré le ballon au milieu de terrain, se jouait de la défense adverse pour aller marquer (2-0, 45e).



En deuxième période, les joueuses de Dani Nunes et José Marin ont accentué leur supériorité en inscrivant un troisième but par Kimberley Dos Santos, qui, lancée en profondeur par Justine Oswald, mettait une frappe pleine lucarne opposée (3-0, 65e).

Coup d’arrêt pour Junglinster

Comment ce match a pu échapper à Junglinster? Voilà la question que se pose Ronald Martinelli. Pourtant, tout avait bien commencé pour son équipe. Nadine Tangeten ouvrait la marque dès la troisième minute (0-1) puis un doublé de Jessica Birkel (30e et 35e) permettait à Junglinster de mener 3-0. On se dirigeait vers une balade des championnes en titre mais c’était sans compter sur la révolte des joueuses de Fernando Da Silva. Dès la 38e minute, elles réduisaient le score par l’intermédiaire de Solange Foncesca (1-3). Après la pause l’Entente Itzig/CeBra se transformait et le match se mit à basculer. Lisa Noesen ouvrait les hostilités en marquant le deuxième but pour son équipe (2-3, 48e) et quatre minutes plus tard Cathy Silva réussissait à égaliser pour les locales (3-3, 52e).

Le score ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final mais pour l’entraîneur de l’Entente Itzig/CeBra «une telle remontée peut avoir la saveur d’une victoire».

Rosport n’y arrive pas

En s’imposant 2-1 à Rosport, grâce à des réalisations de Leité Sousa et de Janine Hansen, Mamer reste la seule équipe invaincue de ce championnat avec Bettembourg. Ce bon résultat à l’extérieur permet aux joueuses d’Evariste Kabongo d’accéder à la troisième place. Pour l’Entente Rosport/USBC/Christnach, les semaines se suivent et se ressemblent. Le club de la Sûre n’a pas gagné depuis la première journée.

Ell se donne de l’air

Avec un doublé de Jill De Bruyn et des réalisations de Joyce Zinelli et Hanna Thill, Ell s’est imposé assez facilement (4-1) sur le terrain de Larochette. Pourtant Paul Wilwerding, l’entraîneur d’Ell, n’est pas totalement satisfait de la prestation de ses joueuses. «On gagne mais il faut regretter le manque d’efficacité devant le but.»

Réactions

Milena Agostino (Schifflange): «Le match était très compliqué pour nous. Il nous manquait beaucoup de joueuses et physiquement c’était dur. Nous sommes onze joueuses, parfois dix, alors comment voulez-vous gagner un match?»

Vanessa Muller (Schifflange): «Comme à chaque match, nous n'avons pas assez de joueuses. Nous avons beaucoup de manques, on laisse trop jouer nos adversaires et fatalement nous sommes en difficulté».

Claudine Miller (entraîneuse de Wincrange): «Je suis très satisfaite de la première mi-temps, nous avons bien fait circuler le ballon et nous avons produit du jeu. En seconde période, notre jeu était catastrophique mais je me console avec les trois points».

Samra Mujanovic (Wincrange): «En première mi-temps, nous étions bien en place et nous avons produit du jeu. En deuxième mi-temps, c’était plus difficile pour nous, nous étions un peu stressées car les trois points étaient très importants pour nous».

L'affiche à surveiller

Grand classique du championnat de Ligue 1 Dames, le champion en titre, Junglinster, recevra Bettembourg à l'occasion de la sixième journée.

Les résultats

Schifflange - Wincrange 2-3

Progrès - Racing 2-0

Bettembourg - E. Wormeldange 3-0

E. Itzig - Junglinster 3-3

Larochette - Ell 1-4

E. Rosport - Mamer 1-2

Ligue 2: Diekirch est tombé, le championnat est relancé

Le leader Diekirch est tombé. Hesperange, qui ne cache pas ses ambitions pour la montée en Ligue 1, accède au podium grâce à sa victoire à domicile 3-2 face au leader. Pour Elton Delgado, l’entraîneur de Diekirch, il est difficile d’accepter la défaite tant les occasions furent nombreuses.

Deuxième, le Fola n’a pas su profiter du petit coup d’arrêt du leader. En effet, les joueuses de Paolo Cardoso n'ont pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face à l’Entente CeBra/Itzig II. L’Entente Differdange/Luna, qui pouvait assoir sa place en haut de classement, s’est fait surprendre à domicile 1-2 par Vianden et est rejoint au classement par Bettembourg II vainqueur de l’Entente Aspelt/Remich/Bous 2-1.

Défait à domicile (1-2), l’Entente Pratzerthal/Grevels fait une chute au classement (6e) tandis que son adversaire du soir Ell II remonte à une belle cinquième place.

En s’imposant 2-1 à domicile contre la lanterne rouge Atert Bissen, Junglinster II s’éloigne de la zone de relégation.

Ligue 3: Bertrange seul en tête

Si Bertrange poursuit son sans-faute en l’emportant 13-0 à Wiltz, la surprise vient du côté du Pfaffenthal qui connaît pour la première fois de la saison la défaite et, qui plus est, à domicile face à l’Entente Käerjéng/Rodange (1-3).

L'Union Mertert-Wasserbillig s’est bien rattrapée, après sa défaite à domicile mercredi contre Bertrange, en s’imposant à Rumelange sur le score de 4-0.

Dans le match des mal classés, Ell III et le Fola II se sont quittés sur un score de parité de 2-2 tout comme Merl-Belair et Larochette II qui eux se sont séparés sur un 1-1.

Autre surprise, Pétange l'a emporté à Diekirch sur le score de 2-0.