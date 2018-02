Alors que Junglinster menait 2-0 à la pause face à Bettembourg, le Sporting est finalement parvenu à combler son retard et maintenir son écart à deux points sur la Jeunesse, leader, au classement. Les Ententes Wormeldange/Munsbach/CSG et Rosport/USBC/Christnach s'échappent encore un peu plus du bas de tableau.

Dames: Junglinster et Bettembourg se quittent dos à dos

Une journée de reprise fertile en rebondissements chez les filles

Par Daniel Pechon



Après une première mi-temps parfaitement maîtrisée, le leader Junglinster est rentré aux vestiaires avec une avance de deux buts, inscrits par Sara Olivieri (14e) et Noémie Tibéri (44e). Mais Bettembourg est ressorti des vestiaires avec une attitude complètement différente et a recollé au score après 70 minutes, suite à deux réalisations de ses ailières, Kimberley dos Santos et Karen Marin. La fin de rencontre fut physiquement laborieuse pour les deux équipes. Le score de deux buts partout ne changera plus malgré des opportunités des deux côtés.

Junglinster concède ainsi ses premiers points de la saison, et Bettembourg maintient le suspense en tête en sauvant le partage après un retour au score qui semblait impossible pour beaucoup à l'issue de la première mi-temps.

Le Progrès n'a pu mettre à profit la neutralisation des deux leaders. A Rosport, après l'ouverture de la marque précoce de Céline Alves, le club de Niederkorn a couru derrière le score près de 80 minutes. Andreia Machado a égalisé à la 82e minute (1-1). "Un bon point pour une bonne reprise", a jugé Carlo Calmes, le coach des visitées. Il s'agit du quatrième match nul pour la troupe de Carlo Calmes, mais seulement le premier de la saison pour le Progrès, qui a perdu ses huit points à l'extérieur et pointe toujours à quatre longueurs de Bettembourg.

L'Entente Wormeldange/Munsbach/CSG a décroché un troisième succès consécutif en championnat à Ell, avec un score déjà acquis après une vingtaine de minutes. Ell a ouvert très vite la marque par Gill De Bruyn, et les Mosellanes ont retourné le score en un quart d'heure (1-2).

Enfin le Racing a déroulé face à un adversaire direct de bas de tableau, Schifflange, avec des buts signés Carla Cardoso (1-0), Sara Courbin (2-0), Emma This (3-0) Julie Wojdyla (4-1 et 6-1), Gabriela Crespo (5-1 et 7-1) et Claudia Veloso (8-1).

Vu son match annulé samedi face à l'Entente Lintgen/Bissen, qui a jeté l'éponge pour le reste de la saison, et le report de celui de ce mercredi à Mamer, Itzig/Canach/CeBra profitera de dix jours de trêve supplémentaire. «Les deux équipes ont attendu l'arbitre qui n'a pu que déplorer la dangerosité de la surface de jeu (neige et glace) et remettre la rencontre», a expliqué Hugo Dias Marques, l'entraîneur d'Itzig/Canach/CeBra.

Ligue 2: seul l'UMW a pris un point à domicile



Battue 1-2, l'Entente Aspelt/Remich-Bous a fait douter le Swift, le leader, qui pour la première fois de la saison, n'a inscrit que deux buts. Dans la lutte pour la troisième place, Diekirch a gâché deux points à Mertert-Wasserbillig, seule équipe visitée à pendre un point. Les Mosellanes ont démarré pied au plancher leur rencontre pour mener 2-0 après sept minutes. Alexia Magalhaes et un doublé de Sarah Lage da Silva ont retourné la situation à 2-3 avant la pause pour les Young Girls, Mertert-Wasserbillig ramenant la marque à 3-3 à 15 minutes du terme.

Les réactions: Daniel Nunes (SC Bettembourg): «A la pause, les murs ont tremblé»

Tiago Pereira (Racing): «C'est un match réussi: on n'a jamais abandonné d’espace à l’adversaire. Nous avons affiché une bonne construction en un maximum de deux à trois touches de balle, ce qui a amélioré notre efficacité. Notre victoire est bien méritée face à un adversaire direct.» RFCUL - Schifflange 8-1

Steve Senisi (Progrès): «Nous avons bien entamé le match, jusqu'au but qui nous a totalement désorganisés. Avec une seule frappe, Rosport a marqué! Malheureusement, nous avons manqué de précision dans le dernier geste. Finalement, réduits à dix après une expulsion, nous avons trouvé la force de revenir à 1-1. Concernant l’arbitrage, je dirai "no comment"!» Entente Rosport/USBC/Christnach - Progrès 1-1

Daniel Nunes (SC Bettembourg): «Les filles ont livré une très mauvaise première mi-temps. Nous n'étions pas dans le rythme, et avons été totalement inexistants. A la pause, les murs ont tremblé. En deuxième mi-temps, j ai modifié la tactique pour passer en 3-4-3, et nous avons recollé au score. A l'arrivée, c'est un match nul logique. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Et dommage qu'un match de cet enjeu se soit joué un mercredi, juste après les vacances scolaires.» Junglinster - Bettembourg 2-2

Nicola Bevilacqua (Entente Wormeldange/Munsbach/CSG): «C'est une belle victoire! Ell a ouvert le score en profitant d’un hors-jeu non sifflé par l’arbitre. On est restés concentrés et disciplinés pour prendre l’avantage quelques minutes plus tard. En deuxième mi-temps, l'équipe a réalisé avec brio une prestation défensive très solide pour conserver notre avantage qui nous offre un peu de tranquillité au classement. J'ajouterai une remarque sur "l’affaire Lintgen": je trouve regrettable que cette équipe n'ait pu libérer les joueuses qui souhaitaient continuer à jouer au foot. C'est une situation qui fait suite au refus de la fédération. Et, plus malheureux encore, des clubs se sont fermement opposés aux transferts de ces filles. Dommage de priver de foot, ou plutôt de punir ces jeunes joueuses, qui ne sont nullement responsables de la situation.» Ell - Entente Wormeldange/Munsbach/CSG 1-2

Gérôme Henrionnet (Junglinster): «Je ne suis pas content de notre prestation. Nous avons produit une première mi-temps correcte, en dominant notre sujet, mais sans imposer réellement beaucoup de rythme. Le score de 2-0 en notre faveur à la pause était un peu flatteur pour notre adversaire. En deuxième mi-temps, nous avons subi deux contres en l'espace de dix minutes, qui ont été fatals. Nous savions que Bettembourg était efficace dans ses contres et nous n'avons pas été capables d'y faire face. La dernière demi-heure a été plus laborieuse. Je pense que les conditions d'entraînement de ces dernières semaines à Junglinster ne nous ont pas aidés.» Junglinster - Bettembourg 2-2

Paulo Cardoso (Fola Esch): «Nous avions préparé ce match avec sérieux depuis cinq semaines. L'équipe a fait le plus dur après vingt minutes en ouvrant le score avant un festival de ratés. A la pause, j'ai demandé de jouer plus rapide et direct, en utilisant plus les côtés. Résultat: on inscrit sept buts en deuxième mi-temps par Lopes, Albuquerque, De Sousa, Cruz, Dernouss, Menino et un autobut, le premier étant de De Jésus. Maintenant, c'est concentration maximale sur le match très important de samedi (face à Vianden).» Alliance Äischdall - Fola Esch 0-8

Les résultats de la 11e journée de Ligue 1

SC Ell - Entente Wormeldange/Munsbach/CS Grevenmacher 1-2

Entente Lintgen/Bissen - AS Colmar-Berg 0-3 (forfait)

Jeunesse Junglinster - SC Bettembourg 2-2

FC Mamer 32 - Entente Itzig/Canach/CeBra remis

Entente Rosport/US Berdorf-Consdorf/Christnach - Progrès Niederkorn 1-1

Racing FC Union Luxembourg - FC Schifflange 95 8-1

Les résultats de la 11e journée de Ligue 2

Orania Vianden - SC Bettembourg II remis



Racing FC Union Luxembourg II - AS Wincrange 0-3 (forfait)

Entente Aspelt/Remich-Bous - Swift 1-2

Union Mertert-Wasserbillig - YB Diekirch 3-3

Entente Cebra/Itzig/Canach II - Larochette 0-3

Alliance Äischdall - Fola Esch 0-8