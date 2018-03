La tête est en fête: Junglinster, Bettembourg et le Progrès l'ont emporté et ont inscrit 15 buts. En bas de tableau, Schifflange est en crise. En Ligue 2, le Swift touche au but.

Dames: Ell écrase Schifflange, le Swift fait un pas vers la Ligue 1

Par Daniel Pechon

Junglinster a facilement pris le dessus sur l'Entente Rosport/USBC/Christnach très affaiblie. La Jeunesse l'a emporté 7-0 (4-0 à la pause), avec des buts de Jessica Birkel (14e et 62e), Nadine Tangeten (26e), Justine Oswald (32e), Laura Miller (37e) et Laura Davelli (70e et 78e).

«Les deux équipes étaient ankylosées par un froid polaire, diminuant sensiblement l'intensité de ce match», a expliqué Gérôme Henrionnet, le coach de Junglinster.

Au marquoir, Bettembourg a aussi flambé avant de s'éteindre à l'heure de jeu et de jouer avec le feu face à Itzig/Canach/CeBra. L'équipe de Daniel Nunes avait secoué cinq fois les filets avec cinq buteuses différentes. Après ce KO, les visiteuses ont retrouvé leurs esprits et ont enfilé trois buts aux locales (5-3). Au bilan des trois derniers matches, Bettembourg a encaissé huit fois.

Entre le deuxième, Bettembourg, et le quatrième, Itzig/Canach/CeBra, l'écart est de 14 points à présent. Le Progrès est troisième, juste au milieu de cet écart.

Après être resté muet 45 minutes, Niederkorn a trouvé la faille en seconde période (3-0) à Colmar-Berg dont le poursuivant, Schifflange, a vu sa différence de buts exploser à Ell.

L'équipe de Paul Wilwerding a déroulé face à Schifflange en l'emportant 13-2. Le FC95 a été le premier à marquer... avant d'encaisser sept fois avant la pause et a fait réagir vertement son entraîneur (cf la réaction de Jeff Besch). But de Kate Thill (5e), Logane Wegnez (4e), Jill De Bruyn (3e) et Lydia Da Silva pour Ell.

Pas de record en Ligue 1 pour Ell qui en novembre 2012 avait battu Canach/Remich/Bous 16-1! Mais c'était la fête à Ell samedi avec l'équipe 2 qui a aussi explosé les compteurs face à Wiltz (14-1).

Mamer voyage toujours aussi mal (4 points en sept matches), battu par Wormeldange/Munsbach/CSG. Les locales ont marqué en début de chaque mi-temps, par Isabel Albert (4e) puis par Marta Estevez (52e) pour le 2-1. C'est la première victoire mosellane face à une équipe du top 5.

Ligue 2: le Swift souffre mais gagne

21 Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/Canach 2-1: l'équipe du Swift. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/Canach 2-1: l'équipe du Swift. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/Canach 2-1: l'Entente CeBra/Itzig/Canach II. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/Canach 2-1: Tamara Rossetti, gardienne du CeBra II. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/Canach 2-1: Alicia Malgarotti (Swift). Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Morgane Stibling (Swift en rouge) et Catherine Alves. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Noelia Alonso (Swift) et Graca Maria Lopes. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Graca Maria Lopes, (CeBr II) Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Boris Cigale, entraîneur du Swift. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Maria Valadares (Swift) et Marianne Stumper. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Mélissa Thill, capitaine du Swift. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Deny Da Costa, entraîneur del'Entente CeBra II. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Andreia Heleno après l'ouverture du score. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Noelia Alonso (Swift) et Andreia Heleno. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: l'arbitre du match, Armando Mendes. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Maria Esperanza Diss (Swift) et Asha Alves,. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Morgane Stibling (Swift) et Andreia Heleno, balle aux pieds. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Morgane Stibling (Swift) et Caty Afonso. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange - Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Mélanie Koltes (Swift) et Catherine Alves. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Noelia Alonso et Alicia Malgarotti (Swift) et Caty Afonso. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Morgane Stibling (Swift) et Graca Maria Lopes. Photo: Stéphane Guillaume Swift Hesperange – Ent. CeBra/Itzig/CanachII 2-1: Catherine Alves (CeBra II). Photo: Stéphane Guillaume

Swift a dû s'arracher pour conquérir les trois points face à CeBra/Canach/Itzig (2-1). Initialement mené, le leader a renversé le score par Melissa Thill (43e) et Noé Alonso (75e). Derrière, Wincrange recule à la troisième place. Les Nordistes ont subi une troisième défaite à l'extérieur (sans revers à domicile), surpris chez le dixième classé, Aspelt/Remich/Bous (1-0). Larochette s'empare de la deuxième place, à huit points du leader, après un court succès à Bettembourg 2 (2-1).

Réactions

Hugo Dias (Itzig/Canach/CeBra): «Quatre cadeaux offerts en première mi-temps qui ont donné trois buts pour Bettembourg. Après, nous avons couru derrière le résultat. Aidé par le relâchement de notre adversaire, nous avons montré un autre visage et marqué trois buts. Soit un 0-3 dans les trente dernières minutes... A l'analyse de cette fin de match, nous devons croire en nos qualités. On peut vaincre et jouer avec le haut de tableau, et surtout imposer notre football aux adversaires.» Bettembourg - Itzig/Canach/CeBra 5-3

Carlo Calmes (Rosport/USBC/Christnach): «Je n'avais que douze joueuses à ma disposition et pas de gardienne. La grippe a décimé l'équipe. Perdre contre Junglinster n'est pas une catastrophe, mais il faut être attentif. On nous impose un rythme de trois matches par semaine et qui se répète. Nous sommes des amateurs, il ne faut pas l'oublier. J'appelle à réfléchir. Car le foot est un plaisir, un loisir à notre niveau. Obliger à jouer si fréquemment peut décourager certaines joueuses qui disposent de peu de temps libre.» Junglinster - Rosport/USBC/Christnach 7-0

Steve Senisi (Progrès): «Une superbe première mi-temps, malgré un score vierge à la pause sur un terrain difficile. Le score s'est débloqué sur corner grâce à une tête rentrante de Mandy (Charlet) qui a amené le deuxième avec une superbe passe vers Juliana (Andrade). Juliana à son tour a servi en profondeur Alexia (Moock), pour le 3-0. Le score aurait pu être plus lourd. Graziela (Souza) et Andreia (Machado) ont dû sortir sur blessure. J'espère les récupérer pour le match de coupe fixé mardi. Pas très agréable de jouer dans un tel froid, mais ça fait partie du jeu.» Colmar-Berg - Progrès 0-3

Boris Cigale, co-entraîneur (Swift): «Aujourd'hui nous avons arraché un succès grâce à notre force mentale. Face à une équipe d'Itzig renforcée par des joueuses du cadre A, il était nécessaire de se retrousser les manches et faire preuve d' un état d' esprit irréprochable pour arracher cette victoire. Très fier de la réaction de l' équipe après le but encaissé. On a prouvé qu'on ne lâche rien. Mercredi ce sera Junglinster en coupe. » Swift - Canach/CeBra/Itzig 2-1

Le coup de gueule de Jeff Besch

Jeff Besch (Schifflange): «Je veux bien perdre, mais pas de cette manière avec cette absence de caractère. Pourtant, je comptais 15 joueuses, certes ma gardienne était absente. On a trainé sur le terrain, il n'y avait aucune communication, aucun enthousiasme. Etonnant, lorsque l'on marque le 0-1, je n'ai vu aucune effusion de joie entre les joueuses, rien du tout. L'équipe est morte. A la pause, j'ai essayé de les secouer, de toucher leur amour-propre. Certaines joueuses n'ont pas couru 100 mètres sur la rencontre. Mais le problème n'est pas d'hier et existe, semble-t-il depuis plusieurs mois. Un comportement triste, alors que le comité fait beaucoup pour son équipe dames. Une réunion est prévue lors de l'entraînement de lundi, entre comité et joueuses. S'il n'y a pas de changement, je quitte le banc.» Ell - Schifflange 13-2

Charlotte Ferreira a fait peur



A l'entrée des vestiaires, à la fin du match à Junglinster, Charlotte Ferreira, joueuse de Rosport/BC01/Christnach s'est subitement effondrée. Emmenée en ambulance, les dernières nouvelles sur la joueuse étaient rassurantes. Le froid (et la différence de température avec ces derniers jours) pourrait avoir été une des raisons de cette perte de connaissance. Selon Carlo Calmes, la joueuse s'entraîne très régulièrement et est en bonne condition physique