Bettembourg participe pour la première fois de son histoire au tour qualificatif de la Ligue des champions féminine qui se dispute à partir d'aujourd'hui à Sarajevo. La tâche s'annonce très compliquée. Le but principal sera d'emmagasiner de l'expérience mais aussi de jauger la progression du football féminin luxembourgeois à l'échelle internationale.

Par Daniel Pechon



Le tour préliminaire, qui réunit 40 équipes réparties en 10 groupes, qualifiera le vainqueur de chaque poule pour les seizièmes de finale. Douze autres équipes sont qualifiées d'office. Le meilleur deuxième sera aussi qualifié.

Versé dans le groupe 10, Bettembourg affrontera trois autres champions nationaux: Sarajevo (BIH), PAOK Athènes (Grèce) et Vllaznia Shkodër (Albanie), trois équipes qui ont survolé leur championnat avec des différences de buts impressionnantes.

Bettembourg est l'une des 11 équipes débutantes sur les 40 inscrites dans les poules de qualification. Le SC est le troisième champion luxembourgeois (après le Progrès et Junglinster) à avoir décidé de participer aux qualifications.

La montagne sera haute

Malgré le niveau élevé de l'épreuve (en 2001, le Progrès a terminé sans prendre de point et Junglinster de même en 2015), Daniel Nunes, l'entraîneur de Bettembourg, bien conscient de la difficulté des matches, est anxieux de débuter.



La préparation est loin d'avoir été idéale avec une présence plutôt moyenne pour ne pas dire faible aux entraînements en raison des vacances. Autre souci, la liste des absentes est longue: Sadine Correia est retenue par une mission à l'armée, Luana Tosti et Carolina Rodrigues sont blessées. Tuile de dernière minute, Melissa Muacho s'est blessée au genou dans un match face à Amnéville et manquera six à huit mois. A noter encore que Sarah Witry, 14 ans, est trop jeune pour être autorisée à participer.

Dans la série de matches de préparation, l'équipe a été défaite par Bitbourg (6-7), a battu Amnéville (5-3) et a terminé sa préparation par une défaite face aux scolaires du club, en faisant tourner l'effectif et après avoir été menée... 1-5 (5-6).

Fantastique

A 32 ans, une des plus âgée d'un groupe à la moyenne d'âge de 22 ans , Catherine Keipes, la gardienne, considère que c'est déjà fantastique de disputer une telle épreuve et estime déjà que cette future expérience restera dans ses plus beaux souvenirs à coté d'une victoire face à Malte, un match nul face à la Lituanie avec l'équipe nationale et le titre de champion 2017.

«Malgré les résultats précédents des équipes luxembourgeoises, je n'ai pas peur. Pour tout dire, on n'en parle pas entre nous. Nous sommes motivées et le point positif, nous prendrons de l'expérience. Avec les années, je continue à m'améliorer et espère me mettre en évidence dans les buts», a commenté Catherine Keipes.

30.000 euros de budget

L'entraîneur Daniel Nunes a ses objectifs en tête. «Surtout repartir sans avoir de regret. Nous sommes l'équipe la plus faible sur le papier donc nous n'avons rien à perdre. Et il n'est pas interdit de rêver. Pourquoi ne pas revenir avec un ou trois points au pays. Mais ce que nous souhaitons aussi, c'est afficher une bonne image de notre club et montrer que le football féminin luxembourgeois est sur la bonne voie.»

Pour le président de Bettembourg, Patrick Hutmacher, cette participation à la Ligue des champions n'est que du bonheur et une fierté pour le club même si elle a occasionné du stress pour boucler un budget de 30.000 euros (avion, hôtel,...). «Tout n'a pas été simple malgré le coup de pouce de la commune, de deux ministères, de généreux donateurs ainsi que le gain de quelques activités. Mais à Bettembourg, nous estimons que les quatre équipes féminines (dont une senior 2, aussi la meilleure des équipes 2 en championnat) sont aussi importantes que les masculines.»

La tactique appliquée sur le terrain sera prudente, plus défensive qu'en championnat selon les dires de Daniel Nunes qui compte bien sur la rapidité de ses attaquantes (104 buts en championnat) et d'une équipe soudée.

Les trois adversaires de Bettembourg

SFK 2000 Sarajevo (BIH): hôte, 17.920 points au classement UEFA. Champion de Bosnie-Herzégovine avec 42 points sur 42 et une différence de buts de 119-22.

PAOK Athènes (GRE): 10.305 points. Champion de Grèce avec 48 points sur 48 et une différence de buts de 79-7. Dix participations lors des onze dernières Ligues des champions. Vainqueur dans son groupe en 2015 (trois victoires). Trois nuls en 2016 (Hajvalia - Kosovo, Ki - îles Féroé, Limassol - Malte).

KS Vllaznia Shkodër (ALB): 1.995 points. Champion d'Albanie avec 54 points sur 54 et une différence de buts de 154-1. Vllaznia a participé aux trois dernières éditions de la Ligue des champions. Après une victoire (Ki - îles Féroé) et un partage face à Limassol (Chypre) en 2014, les Albanaises ont aligné ensuite sept défaites consécutives (2014/15/16).

Bettembourg, aucun point (aucune participation internationale).

Le programme



Ce mardi 22 août à 11h: PAOK - Bettembourg, à 17h Sarajevo - Vllaznia

Le 25 août à 11h: Sarajevo - Bettembourg, à 17h Vllaznia - PAOK

Le 28 août à 17h: Bettembourg - Vllaznia, à 17h Sarajevo - PAOK

Bettembourg jouera ses deux premiers matches au Asim Ferhatović Hase Stadium Sarajevo et le troisième au Grbavica Sarajevo.



Matches des équipes luxembourgeoises en Ligue des champions



2001 Progrès: 0-11 Masinac (Serbie), 0-13 Odense (Danemark), 0-8 Gatoes (Portugal).

2015 Junglinster: 1-5 Tel Aviv (Israël), 1-10 Twente (Pays-Bas) et 0-11 Ferencravos (Hongrie).