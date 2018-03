Bettembourg a tremblé face à Wormeldange/Munsbach/CSG mais a pris les trois points sur le fil. Ell a surpris le Progrès sur ses terres. Zoom sur la League 3 avec sous le projecteur le match entre l'Union Titus Pétange et le Red Star Merl.

Dames: Bettembourg sur le fil, le Progrès chute, Merl engrange

Bettembourg a tremblé face à Wormeldange/Munsbach/CSG mais a pris les trois points sur le fil. Ell a surpris le Progrès sur ses terres. Zoom sur la League 3 avec sous le projecteur le match entre l'Union Titus Pétange et le Red Star Merl.

Par Daniel Pechon



Fin de rencontre polémique à Bettembourg! Le marquoir affichait un score de 2-2 avant d'entrer dans des arrêts de jeu qui ont prolongé la rencontre de près de cinq minutes. De trop selon l'entraîneur visiteur Nicolas Bevilacqua. A la 90e+4, un penalty était sifflé en faveur de Bettembourg. Karen Marin, en capitaine et avec sang-froid, le convertissait dans une rencontre que Bettembourg n'aura menée que les derniers instants.

Avant cette fin de match épique, Wormeldange/Munsbach/CSG avait réalisé l'exploit de marquer deux buts (20e et 35e) en moins d'une mi-temps à une défense qui n'avait encaissé que deux fois en cinq matchs à domicile. Maeve O’Hannrachain et Marta Estevez avaient donné deux fois l'avance aux visiteuses tandis qu'Anouchka Besch avait égalisé à 1-1 pour les locales à la 25e. A l'heure de jeu, Kimberley Dos Santos avais remis les deux équipes à égalité et plus rien n'était marqué jusqu'à la 90e+4 (3-2).

Ell a fait perdre au Progrès ses premiers points à domicile de la saison. Les visiteuses ont inscrit un but par acte, par Kate Thill et Jill De Bruyn. Deuxième clean sheet consécutive pour Sonia Alfieri et sa défense, devenue la deuxième meilleure défense à l'extérieur (9 buts), après Junglinster.

Doublé de Lena Goedert et Lisa Noesen

Vainqueur de Mamer 2-1, Rosport/USBC/Christnach continue de s'affirmer, enchaînant un troisième match sans défaite. Après l'ouverture du score par Mamer au quart d'heure, Lena Goedert a égalisé juste avant la pause et a offert la victoire à ses couleurs à la 89e minute, en signant le doublé.

Rosport/USBC/Christnach n'avait plus gagné à domicile depuis le 23 septembre.

Le début de seconde période, comme mercredi, a été fatal à Colmar-Berg. Itizg/Canach/CeBra avec le doublé de Lisa Noesen (55e et 63e) a remporté une huitième victoire, comptabilisant un bilan de 12 points en cinq matchs et revenant à trois points du Progrès, troisième.

Le match RFCUL - Junglinster sera joué ce dimanche à 19 heures, un décalage qui donnait trois jours de récupération à Junglinster (qui aurait dû jouer jeudi 8 face à Schifflange).

ILS ONT DIT



Nicolas Bevilacqua (Wormeldange/Munsbach/CSG): «C’est frustrant! Je ne peux pas comprendre l’arbitre. À la 91e, il nous indique qu'il reste une minute de jeu. Mais sous la réclamation de Bettembourg, il décide d’y ajouter deux minutes de plus. Incompréhensible qu’un arbitre soit influencé de la sorte. Et il siffle le penalty à la 94e minute. Perdre ce match dans de telles circonstances est frustrant. Certes, on a fait un bon match mais je pense qu’on peut encore faire mieux.» Bettembourg - Wormeldange/Munsbach/CSG 3-2

Daniel Nunes (Bettembourg): «Quel match catastrophe! Je ne retiens que les trois points.. Une absence d'efficacité devant le but avec un manque de concentration évident. Et je lance un appel: il faut impérativement trouver plus d'arbitres car la présence de juges de touche est impérative. Un arbitre seul a des difficultés à juger un hors jeu avec un foot féminin qui joue de plus en plus vite. Concernant la polémique de fin du match, il y a bien faute sur Kimberley et penalty. Sur la question du temps supplémentaire accordé, je ne ferai aucun commentaire. Cependant, certains ont affirmé que je connaissais l'arbitre. Ce qui est totalement faux. Je comprends la frustration de l'entente car leur match tactiquement était parfait. Sincèrement, Wormeldange méritait le point.» Bettembourg - Wormeldange/Munsbach/CSG 3-2

Paul Wilwerding (Ell): «Un match avec de nombreux duels, très physique mais fair-play (aucun carton) et avec beaucoup de mauvaises passes. La possession de ballon était pour Niederkorn mais nos occasions ont été plus nombreuses, souvent plus dangereuses. Une victoire donc méritée. Le 1-0 tombe à la 25e sur une très jolie action offensive. Une passe calibrée de notre capitaine Joyce Zinelli vers Jill De Bruyn qui a servi Kate Thill. A la 78e, la gardienne a repoussé un coup franc de 25 mètres de Kate Thill mais Jill De Bruyn a suivi pour mettre au fond. Logane Wegnez a été plus malheureuse dans ses occasions. Une performance physique énorme. Et je ne peux mettre une seule joueuse en évidence tellement le collectif a été fort.» Progrès - Ell 0-2

Hugo Dias (Itzig/Canach/CeBra): «Après le match raté de mercredi à Ell, on avait besoin de rebondir surtout après quasi trois mois sans compétition. Samedi, nous avons dominé notre adversaire du début à la fin. En première mi-temps, la dernière passe manquait. A la pause j’ai demandé à mes joueuses de continuer à croire en elles. Avec un peu plus de variation, le but est tombé et le deuxième a suivi rapidement. Le score aurait pu grimper à 5-0 tant nos occasions ont été nombreuses. Fier et rassuré que le match à Ell n'était qu'un accident.» Itzig/Canach/CeBra 2-0

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Duel entre Leanne Matuwanga (Merl) et Vania Cerqueira (Titus Pétange). Photo: Michel Dell'Aiera Simona Moccione (Merl) contrôle un ballon devant Sandy Lameiras (Titus Pétange). Photo: Michel Dell'Aiera Vera Dos Reis Semedo (Red Star) coiffée d'un superbe bonnet. Photo: Michel Dell'Aiera Romain Hastert le coach du Titus Pétange distille quelques conseils. La joie de Coline Beaucout après le premier but du Red Star. Photo: Michel Dell'Aiera Dora Viegas (Titus Pétange) à la lutte avec Thea Talvia (Merl). Photo: Michel Dell'Aiera Ali Chentouf, le coach du Red Star. Photo: Michel Dell'Aiera Thea Talvia (Merl) contrôle son ballon devant Sandy Lameiras (Titus Pétange). Photo: Michel Dell'Aiera L'arbitre Rogerio Almeida n'a pas l'air content du tout! Photo: Michel Dell'Aiera Vera Dos Reis Semedo forte tête! Photo: Michel Dell'Aiera L'équipe de l'Union Titus Pétange. Photo: Michel Dell'Aiera L'équipe de Merl Belair. Photo: Michel Dell'Aiera





Ligue 2: Diekirch s'éloigne de la troisième place

Diekirch, dans une série de sept matchs sans défaite, a trébuché à Larochette qui s'assure pratiquement la troisième place avec une victoire acquise aux forceps face aux Young Girls (3-2). La dernière défaite de Diekirch remontait à la visite de Larochette.

Ligue 3

Face au Titus Pétange, Merl a engrangé sa seconde victoire. Le Red Star a pris sa revanche du match aller (battu 1-4) en inscrivant un but par mi-temps (0-2) par Léane Matwanga et Simona Moccione.



Vanessa Sauerwein (Titus Pétange) : «Un score logique même si le second but de Merl n'était pas valable. Deux équipes qui ont fait jeu égal. Autrement, notre équipe est très jeune et a été complétée en octobre par des joueuses qui n'avaient jamais joué au foot. On peut donc progresser.» Titus Pétange - Merl 0-2

Ali Chentouf (Merl): «Au match aller, je ne disposais que de 10 joueuses et cette fois juste onze. Mais la présence de ma joueuse finlandaise, Thea, dans le milieu, qui était blessée, a donné du ressort à l'équipe. Notre gardienne a stoppé un penalty. C'est notre première saison et avec de l'expérience, des entraînements, on progressera.» Titus Pétange - Merl 0-2