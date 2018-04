Junglinster et Bettembourg poursuivent leur duel à distance. En bas de tableau, Colmar-Berg a engrangé un point précieux contre le Racing lors de la 17e journée de championnat.

Dames: Bettembourg flambe et enfonce Schifflange

Par Daniel Pechon



Bettembourg a soigné sa différence de buts face à Schifflange avec huit réalisations inscrites après la pause dont deux hat trick parfaits de Sadine Correia, bouclé en seize minutes et de Kimberley Dos Santos, en onze minutes (12-2).

Junglinster l'a eu moins facile face à Wormeldange/Munsbach/CSG qui restait sur un six points sur six. Sabrina Deda a mis le leader sur les rails à la neuvième minute, Sara Olivieri a doublé la marque juste avant la pause et Jessica Birkel a scellé le score final dès la 52e (0-3).

Derrière les deux leaders, le Progrès trébuche. Itzig/Canach/CeBra a dominé le club de Niederkorn avec des buts d'Emmanuelle Frank et Lisa Noesen (2-1). «Un gros match de mes joueuses», a déclaré Hugo Dias Marques, le coach des visiteuses qui se rapproche à quatre points du podium.

A Colmar-Berg, après plusieurs occasions, le RFCUL a ouvert la marque pour mener 1-0 à la pause. Les locales sont revenues avec d'autres intentions en seconde période, mais ont dû patienter jusqu'à la 90e minute pour égaliser par Flavia Gomes (1-1). Un but tardif, mais qui oblige Schifflange (10 points), dans la lutte pour éviter la bascule en Ligue 2, à s'imposer pour doubler Colmar-Berg. Ce dernier a l'avantage d'une meilleure différence de buts et bénéficiera encore des trois points du forfait de Lintgen/Bissen pour compter onze points.

Pour conclure, Ell a dominé Rosport/USBC/Christnach 2-1. Joyce Zinelli a ouvert la marque après douze minutes. Kate Thill l'a doublée après la pause d'une frappe des 16 mètres. Les locales ont manqué plusieurs fois de «tuer» le match laissant les visiteuses remettre un peu de suspense en réduisant le score à 2-1 en fin de rencontre. C'est la quatrième victoire en cinq sorties pour Ell.