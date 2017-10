La quatrième journée du championnat des dames aurait pu être celle des surprises. Bettembourg et Junglinster, les deux leaders ont été menés près d'une mi-temps avant de l'emporter. En Ligue 2, Larochette s'est imposé 5-2 sur la pelouse de Diekirch.

Par Daniel Pechon



Bettembourg a eu énormément de mal à bouger l'équipe de Wormeldange/Munsbach/CSG, très solidaire et entreprenante. Les Mosellanes, sans complexe, ont ouvert la marque après 30 secondes par Marta Estévez. Le leader a refait surface avec le but de Karen Marin à la 35e. Plus pressantes au retour des vestiaires et avec un triplé salvateur de Kimberley Dos Santos, Bettembourg a pris la direction du match alors que Marta Estévez et Isabel Albert ont encore bousculé le leader en réduisant deux fois la marque à 2-3 puis à 3-4. Océane Dal Sasso, jeune espoir de 14 ans, a fixé le score à 3-5 et assuré les trois points au leader.

Face au RFCUL, Junglinster a été aussi très vite mené avant que Sara Olivieri, l'héroïne de la Jeunesse samedi, renverse le score avec deux buts inscrits autour de la pause, à la 41e et 47e (2-1). Déjà le score final pour la Jeunesse qui compte le maximum de points.

Six sur six à l'extérieur pour Rosport/USBC/Christnach qui a joué une dernière demi-heure d'enfer à Mamer. L'équipe de Carlo Calmes a inversé la marque avec les buts d'Annika Mohn, Carol Mohr et Lena Goedert après avoir encaissé à la 50e minute avec l'ouverture du score des locales (1-3).

Vainqueur à Ell, le Progrès a rythmé sa victoire avec deux buts par acte. Sonia Tremont a réalisé un triplé et Catarina Lavinas marqué un but. Ell, qui a sauvé l'honneur par Mara Ventura en fin de match (80e), reste bloqué à trois points, après avoir affronté trois des quatre premiers.

Le Progrès avec sa troisième victoire (comme Itzig/Canach/CeBra et Rosport/USBC/ Christnach), reste dans le sillage des deux leaders, Bettembourg et Junglinster.

En bas de tableau, les trois derniers, Colmar-Berg, Schifflange et Lintgen/Bissen ont inscrit trois buts avec des fortunes différentes.

Cathy Silva assomme Colmar-Berg

Déception pour Colmar-Berg qui a souvent mené et s'est fait dépassé en toute fin de match par Itzig/Canach/CeBra. Après une première avance acquise après quatre minutes, annulée deux minutes plus tard par Diana Goncalves, Colmar-Berg s'est montré habile en inscrivant deux nouveaux buts, un avant et un autre juste après la pause et mener 3-1. Le passage à une tactique plus offensive fut le détonateur des visiteuses qui ont enfilé quatre buts par l'intermédiaire, d'abord, de Lisa Noesen (56e) et de Claudia Bernard (60e) qui ont ramené l'égalité dans un premier temps. Le tournant du match a eu lieu à la 80e, Joana Ferreira, la gardienne d'Itzig/Canach/CeBra, a stoppé un penalty avant le doublé de Cathy Da Silva aux 85e et 90e (3-5). Cruel pour Colmar-Berg qui méritait mieux.

Lingten/Bissen et Schifflange se sont quitté dos à dos et on pris leur premier point (3-3) dans le premier match nul de la Ligue 1 après quatre journées. Initialement mené, Lingten/Bissen a renversé le score à 3-1 par les buts d'Aline Kuffer, Jenny Warling (2-1 à la pause) et Sofia Rebelo avant un rush de Schifflange dans les dix dernières minutes (3-3).

Ligue 2: le Swift impressionne



Le Swift reste impressionnant et a écarté, pour son quatrième succès, Bettembourg 2 sur le score de 5-0. Bettemebourg n'avait pas encore encaissé. Hesperange compte le maximum de points avec Wincrange, vainqueur minimaliste avec un penalty transformé par Mara Fernandes à la 60e, à Mertert-Wasserbillig (0-1) et Larochette vainqueur de Diekirch, qui a eu quelques moment de doute à Diekirch

Menées 0-3, les Yellow Girls ont failli renverser la vapeur en revenant à 2-3 face à Larochette qui a repris ses distances en fin de match (2-5). «Je suis passé d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1 quand le score était de 0-3», a expliqué Elton Delgado Leite, le coach de Diekirch.

Réactions

Nicola Bevilacqua (Wormeldange): «Bettembourg ne nous pas été supérieur mais a su profiter de nos erreurs. Excepté peut-être durant 20 minutes, nous avons équilibré les échanges. La différence au marquoir est trop élevée. Je dirai même qu'un match nul n'aurait pas été volé. Sincèrement, je crois fort en mon équipe. C'est un travail qui dure depuis trois ans. On doit encore beaucoup apprendre mais nous n'avons pas fini de surprendre.» Wormeldange/Munsbach/CSG - Bettembourg 3-5

Jérôme Henrionnet (Junglinster): «Le Racing nous a vraiment posé beaucoup de problèmes, surtout en première mi temps. Nous avons difficilement égalisé après 41 minutes par Sara Olivieri. En deuxième mi-temps, nous avons été plus sereins et avons commencé à jouer au football. Il est vrai que le doublé de Sara nous a libéré. Notre victoire est logique mais le Racing, avec cet état d'esprit et la qualité de ses joueuses, va vite remonter au classement.» Junglinster - RFCUL 2-1

Fernando Gomes (Itzig/Canach/CeBra): «Je veux assumer mes responsabilités Nous n'avons pas été bons. Pas l'équipe, mais moi. Je n ai pas su trouver la bonne stratégie, ni les bons mots avant le match. A 3-1, nous sommes passés à trois défenseurs tout en mettant plus de pression sur la défense adverse pour annihiler les relances. Les filles ont eu une énorme réaction d'orgueil. Colmar-Berg a fait un très bon match avec ses capacités, et ne méritait pas la défaite.» Colmar-Berg - Itzig/Canach/CeBra 3-5

Daniel Nunes (Bettembourg): «Notre adversaire, tactiquement bien en place, a tout donné et y a cru jusqu'au bout. Je ne suis pas étonné du niveau de cet adversaire car je connais le potentiel de cette équipe. Mon équipe a pris le match trop à la légère et à la pause les murs ont tremblé. J'attends avec impatience le retour des blessées et il est urgent que les filles se remettent en question.» Wormeldange/Munsbach/CSG - Bettembourg 3-5

Yves Block (Lintgen/Bissen): «En menant 3-1 à dix minutes de la fin du match, je ne peux être pas être satisfait de ce point. Pour moi ce sont deux points perdus. Malheureusement, lors des dernières minutes, nous n'étions plus dans le match. Beaucoup trop de déchets dans notre jeu. Schifflange s'est battu et y a cru jusqu'au bout. Comme je le dis toujours, il faut continuer à travailler et garder la tête haute. » Lintgen/Bissen - Schifflange 3-3

Carlo Calmes (Rosport/Christnach/CSG): «Nous avons évolué avec trois attaquantes. Rosport a mérité et a été meilleur,et supérieur physiquement.» Mamer - Rosport/Christnach/CSG 1-3