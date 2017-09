Après deux journées dans le Championnat des Dames, trois équipes ont réussi un sans-faute, Bettembourg, Junglinster et... Rosport/UBSC/Christnach. En Ligue 2, notre photographe a suivi la rencontre Vianden - Fola (2-1).

Par Daniel Pechon



C'est déjà une habitude! Comme la semaine dernière, Bettembourg a pris un départ pied au plancher. A Ell, et avec des buts des spécialistes maison: Kimberley Dos Santos (4e) et Karen Marin (7e), le champion sortant menait 2-0 après sept minutes. Groggy, les locales se sont reprises progressivement. Dix minutes avant la pause, Kate Thill, bien lancée par Lisa Kneip a remis du suspense dans la partie en réduisant l'écart. Bettembourg , par Karen Marin l'a rétabli à la 55e. Dans une fin de match rapide, Rita Garcia et encore Karen Marin, auteur d'un triplé sur les 90 minutes, ont assommé la rencontre (1-5).

Encore plus pressé que Bettembourg, avec un but inscrit après une minute de jeu, Junglinster a écarté le Progrès avec un doublé de Sabrina Deida: une reprise de la tête après un centre millimétré de Jessica Birkel et une reprise du plat du pied à la 65e (2-0)

Ça plane pour Rosport/USBC/Christnach

Avec une deuxième victoire, acquise face au RFCUL, Rosport/USBC/Christnach est l'invité surprise en tête de ce début de saison, à côté de Bettembourg et Junglinster. Face au Racing, Annika Mohn a forcé la décision pour ses couleurs à un quart d'heure de la fin (3-2). Avant, Lena Goedert (1-0) et après la pause Rebecca Blankenmeister (2-1) ont mis deux fois le Victoria en avance, le Racing avait recollé chaque fois au score (3-2). «Match très physique, ça plane pour nous», a rapporté Carlo Calmes, le coach de Rosport/USBC/Christnach.

Encore un but précoce, celui d'Emma Franc qui après six minutes a mis aux commandes Itzig/Canach/CeBra à Lintgen/Bissen. Après avoir égalisé en début de seconde période par Sabrina Dostert, Lintgen/Bissen a craqué dans les dix dernières minutes, encaissant deux fois des pieds de Lisa Noesen et Tania Pedrosa (1-3).

Par contre, rien n'était marqué à l'heure de jeu dans une rencontre entre équipes battues lors du premier match. Laura Birkel a débloqué le marquoir à l'heure de jeu pour Wormeldange/Munsbach/CSG face Colmar-Berg. Marta Estevez et Laura Birkel, avec son deuxième but de la soirée, ont profité des espaces en fin de match pour alourdir la marque (3-0).

Battu d'entrée, Mamer s'est remis sur rails face à Schifflange, avec Janine Hansen dans tous les bons coups. Tir du droit, lobe, un pressing gagnant, Janine Hansen avaient déjà marqué trois fois après 47 minutes et provoqué un penalty, non converti par Maïté Machado, alors que Schifflange avait égalisé au quart d'heure à 1-1. Jeanne Klop, d'un centre tir des 35 mètres et Maïté Machado...lancée par Janine Hansen, ont fait passer le marquoir à 5-1.

Ligue 2: Vianden surprend

Le Swift, le promu, Wincrange, Bettembourg 2 et Larochette sont les derniers à réaliser le maximum. Surprise, Vianden a défait le Fola Esch 2-1 qui a ouvert le score à l'heure de jeu. Stéphanie Pereira et Cintia Pereira ont renversé le score pour l'Orania (2-1). «Le Fola a été peu dangereux, la victoire est méritée après une défaite à Larochette qui, elle, n'était pas méritée», a jugé Dave Carvalho, coach de Vianden.

Ligue 3: Première journée avec une avalanche de buts

Huit buts de moyenne par match en Ligue 3 (Série 1 et 2)... malgré le seul 0-0 de la soirée entre le Fola Esch 2 et Titus Pétange. Le Red Black a atomisé Wiltz 12-0, buts de Caroline Spott (6e, 24e, 59e, 79e), Lisa Schiltz (24e); Lena Bollendorff (37e, 51e, 61e), Stéphanie Rodrigues (47e), Kristine Dalby (73e) et Maria Sundqvist (84e et 87e). «Malgré notre nervosité du début, le match a rapidement tourné. Une rencontre très fair-play face à une équipe courageuse de Wiltz», a expliqué Serge Graffé, coach du Red Black.





Ils ont dit



Filipe Da Cunha (Mamer): «L'équipe a voulu montrer un autre visage que samedi dernier et je la savais capable. Le plus dur à mes yeux, c'était d'ouvrir le score pour enlever la pression! Schifflange, une équipe avec beaucoup d'arguments offensifs et très physique. » Mamer - Schifflange 5-1

Yves Block (Lintgen/Bissen): «Je pense qu'un match nul n'aurait pas été volé. Un match avec beaucoup d'intensité des deux côtés. Chaque équipe a eu des occasions. Belle prestation de notre gardienne Cathy Thillen qui disputait son premier match dans la Ligue 1. Les points suivront en continuant de travailler ainsi.» Lintgen/Bissen - Itzig/Canach/CeBra 1-3

Nicola Bevilacqua (Wormeldange/Munsbach/CSG): «On fait sûrement un meilleur début de championnat qu'il y a deux saisons et cette victoire va nous motiver à faire mieux. Notre devise est de "rester les pieds à terre". On a bien joué défensivement sans courir de gros risques. Sur les 90 minutes c'est mérité, on a dominé dans la possession du ballon. Après le 1-0, Colmar a tenté de revenir et on a profité des espaces. Un score trop lourd peut-être.» Wormeldange/Munsbach/CSG) - Colmar-Berg 3-0

Paul Wilwerding (Ell): « Deux erreurs défensives et on encaisse deux fois. Progressivement meilleur dans le match, on a été un peu supérieur en fin de mi-temps à Bettembourg. On prend trop vite le 1-3 sur un cadeau. Le score ne reflète pas la physionomie du match. On a eu deux fois le but au bout du pied (66e et 68e) et si on revient à 2-3, Bettembourg aurait douté. Trop de mauvaise passes et trop d'erreurs et on ne marque pas nos occasions. Bettembourg est très dangereux avec Kimberly (Dos Santos) et Karen (Marin) et a une bonne gardienne.» Ell - Bettembourg 1-5

Jérôme Henrionnet (Junglinster): «On n'a pas bien joué. Il y a eu trop d'erreurs des deux côtés. Après le 1-0, on a hérité encore de deux grosses occasions juste après. Le Progrès a pris le dernier quart d'heure à son avantage mais on a peu souffert.» Junglinster - Progrès 2-0