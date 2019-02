Avec quatre points d’avance sur son dauphin, Niederkorn, après les matches aller, Bettembourg peut légitimement être confiant pour la suite du championnat. Pourtant, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le leader de la Ligue 1.

Dames: Bettembourg entre inquiétudes et confiance

(GH). - Trois joueuses importantes du dispositif de Dani Nunes manqueront à l’appel ce samedi pour le choc à Bettembourg contre le Progrès. Justine Oswald et Kimberley Dos Santos sont officiellement out pour le reste de la saison et Karen Marin est incertaine pour la reprise du championnat.

Depuis la fin du mois de décembre les coups durs s’empilent pour Bettembourg. Justine Oswald se fait opérer des ligaments croisés ce jeudi. Kimberley Dos Santos, pour des raisons personnelles, ne pourra plus jouer de la saison tandis que Karen Marin, qui est toujours en délicatesse avec un genou, risque de manquer une bonne partie de la deuxième phase.

Dani Nunes, l’entraîneur bettembourgeois, veut néanmoins rester positif: «La deuxième partie du championnat va être difficile, mais c’est à nous de faire le nécessaire pour atteindre nos objectifs. Justine et Kimberley sont out et pour Karen nous ne savons toujours pas si elle pourra rejouer cette saison. De plus, à cause des mauvaises conditions climatiques, notre préparation ne s’est pas trop bien passée. Beaucoup de nos adversaires ont annulé nos rencontres amicales. Toutefois, je reste quand même positif car je suis persuadé qu’à chaque match mes joueuses donneront tout.»

Pour compenser l’absence de ces trois titulaires indiscutables, le staff bettembourgeois a dû recruter deux nouvelles joueuses durant le mercato hivernal.

Désireuse de rejouer après le forfait général de son ancien club, Schifflange, Tammy Aniset, défenseure de 31 ans, a rejoint le leader de la Ligue 1. Précédemment passé par Niederkorn, elle apportera toute son expérience à ses jeunes partenaires.

Quant à Océane Testard, milieu de terrain française de 22 ans, elle arrive du club de Moulins-le-Metz (FRA, Division d'Honneur). Ancien espoir du football lorrain, elle tentera de se relancer dans un club ambitieux.

Ces deux arrivées mettent du baume au cœur à Dani Nunes. «Nous sommes très contents de ces deux renforts, elles se sont très bien intégrées au groupe et au club.»